'La Isla de las Tentaciones', estreno de la novena edición en directo: Las 5 parejas y los 16 solteros y solteras

Los chicos llegan a Villa Montaña
Y ahora es el turno de los chicos, que llegan junto a Sandra Barneda a conocer la que será su casa en esta aventura: Villa Montaña. Y no duda en hablar con cada uno de ellos para saber cómo se encuentran y cómo se enfrentan a esta experiencia.
Además, la presentadora les presenta al que será quizás su peor compañía en este programa: la luz de la tentación, que sonará cada vez que sus chicas se salten uno de los límites que les impongan. Y por si fuera poco les anuncia que por primera vez en ‘La isla de las tentaciones’, la primera luz que suene en Villa Montaña tendrá nombre y sabrán qué chica se ha saltado los límites.
Las chicas eligen a sus solteros favoritos
Tras las presentaciones, Sandra Barneda les hace escoger a sus solteros favoritos antes de empezar a conocerlos a solas:
Helena – Caluss
Almudena – Juanjo
Nieves – Caluss y Borja
Claudia – Borja
Sandra – Aitor y Borja
Los solteros se presentan a las chicas en Villa Playa
Tras encontrarse en la playa con ellos, los solteros llegan a Villa Playa y hacen sus presentaciones a las chicas después de que todas confiesen quiénes son a priori sus favoritos. Una vez más, las presentaciones nos dejan alguna que otra frase para la posteridad.
Y ojito que Helena dice que conoce a Aitor porque él le sigue en Instagram. ¿Tendrán algo dentro de la isla?
Sandra Barneda les enseña la luz de la tentación
Después de escuchar a todas las chicas, Sandra Barneda les presenta el elemento principal de este reality, la luz de la tentación. Además la presentadora laes avanza que por primera vez en el programa la primera luz de la tentación tendrá nombre.
Además, las chicas les ponen sus límites a sus novios. Una vez más no dudan en poner como límite un beso, que se vayan a la cama juntos e incluso juego con la lengua y el hielo y que haya conexión entre su chico y su tentadora. También que no se metan en el jacuzzi a solas con su tentadora.
Las chicas llegan a Villa Playa
Sandra Barneda y las chicas llegan a Villa Playa en la que van a vivir esta aventura. «En este entorno paradisiaco vais a descubrir el despertar de una tentación y solo poniéndoos a prueba encontraréis la respuesta que habéis venido a buscar», les recalca.
Claudia pide disculpas después de haberse saltado las normas y le deja claro a Sandra Barneda que no volverá a repetirlo. «No me imaginaba que la despedida iba a ser y no me he podido contener, no se volverá a repetir», defiende.
¡Claudia se salta las normas!
La aventura no ha empezado prácticamente y ya tenemos a la primera concursante que la lía. Y es que Claudia se salta las normas porque se ha echado en brazos de Gilbert a pesar de que estaba prohibido. Por ello, Sandra Barneda no duda en gritarla. «Las normas están para cumplirlas», le deja claro tras recordarles a todas las chicas que lo que ha hecho Claudia no se puede hacer.
Sandra Barneda le pide a las chicas que la acompañen
Y llegó el momento de las despedidas con Nieves hundiéndose porque nunca se ha separado de Lorenzo. Sandra Barneda les pide que se miren bien los unos a los otros porque «esta prueba de amor acaba de comenzar». «Esta aventura acaba de empezar sin despedidas, sin besos, sin abrazos», les deja claro la presentadora.
Comienzan los primeros miedos y celos de las parejas
Tras ver a todos los solteros y las solteras juntas, algunos de los participantes empiezan a derrumbarse por el miedo a poder decepcionar a sus parejas como es el caso de Claudia. Mientras Gilbert deja claro que confía en su pareja y que es el amor de su vida y que se va a ir con ella. «Yo sí tengo miedo. Por si se conocen entre ellos y tienen conexión. Y por las cosas que pueda ver él que le molesten», recalca Claudia.
Sandra también se rompe al confesar que es muy insegura a pesar de que Juanpi no le ha hecho nada para que no confíe en él. Y él asegura que nunca ha fallado a su pareja aunque en el fondo si tuvo un pequeño affaire que su chica no sabe.
¡Los solteros sorprenden a las cinco parejas nada más llegar a la isla!
Y por primera vez en ‘La isla de las tentaciones’, las cinco parejas son recibidas por las que van a ser sus tentaciones. Así, los solteros y solteras reciben a las parejas y se producen los primeros roces entre todos. «Os enfrentáis al despertar de la tentación», les advierte Sandra Barneda.
Es el turno de Lorenzo y Nieves
Lorenzo tiene 30 años y Nieves 23. Vienen desde Almería y ya llevan un año y ocho meses de relación. Llegan a ‘La isla de las tentaciones’ para intentar superar la diferencia de edad que tienen y sus formas diferentes de ver la vida.
Lorenzo decidió pedirle matrimonio en pleno DisneyLand Paris. Ella deja claro que si la cosa sale mal es porque ninguno estaba hecho para el otro. Los dos quieren confiar en el otro.
Gilbert y Claudia se presentan ante la audiencia
Claudia y Gilbert provienen de Mallorca y llevan juntos un año y medio. Él es militar y ella estudia derecho. Se conocieron durante sus estudios de bachillerato en un momento convulso: cuando los dos tenían pareja. Ahora llegan a ‘La isla de las tentaciones 9’ tras haber llevado una relación muy intensa. ¿Serán capaces de no caer en la tentación?
Gilbert cuenta que su madre no acepta a Claudia tal y como es pero que entre su madre y su chica se queda con Claudia porque es el amor de su vida.
Rodri y Helena, siguiente pareja en presentarse
Los siguientes en presentarse son Rodri y Helena, que llegan a ‘La isla de las tentaciones 9’ como la última oportunidad que se dan tras un año de relación. Tienen 26 años, llegan desde Madrid, llevan juntos tan solo 8 meses y acuden a la isla de República Dominicana como la pareja más inestable y frágil y porque no tienen confianza el uno en el otro.
Llega el turno de Darío y Almudena
Los siguientes en presentarse son Darío y Almudena, que tienen 25 y 26 años. Proceden de Málaga y a priori es la pareja más solida de todas. Desde que empezaron a salir apenas se han separado. Él asegura que su novia es muy dependiente de él y ella confiesa que es muy celosa.-Y ese es el objetivo que tienen que ella supere su inseguridad y sus celos.
Darío explica que se conocieron en el cumpleaños de su hermana. Ella espera que su relación no se acabe por un calentón y le pide a su novio que sea más detallista con ella.
Conocemos a Juanpi y Sandra
La primera pareja en presentarse en esta edición son Juanpi y Sandra. Llegan desde Cádiz y llevan juntos un año y medio. Él asegura que quiere demostrarle a su novia que su amor es real y que puede confiar en él. Ambos se conocieron por Instagram y aunque él al principio solo quería un rollito al final cayó en la tentación y empezaron una relación.
Juanpi asegura que hay dos Juanpis el bueno y el enamorado y luego el malo y golfo. Además cuenta que una vez se besó con una chica y que su novia no lo sabe y espera que no se entere.
¡ARRANCA LA ISLA DE LAS TENTACIONES 9!
Y ahora sí que sí. Como avanzó Telecinco, ‘La isla de las tentaciones 9’ arranca a las 21:47 horas siendo bastante puntuales con Sandra Barneda avanzándonos las primeras imágenes de la edición. Seguid en El Televisero el minuto a minuto de la primera gala.
Avance de la primera gala de 'La Isla de las Tentaciones 9'
¡Y muy atentos! En este programa de estreno de ‘La Isla de las Tentaciones 9’, Sandra Barneda comunica a las chicas -Helena, Nieves, Claudia, Almudena y Sandra- que deben separarse de sus parejas sin despedidas. ¿Serán capaces de vivir está experiencia sin ningún tipo de contacto? Además, tanto en Villa Playa como en Villa Montaña deben tomar las primeras decisiones y establecer los límites de la luz de la tentación, tras lo que comienzan a conocer más de cerca a los solteros y solteras. Con la llegada de la primera noche, las dos villas disfrutan de su primera fiesta. ¿Surgirán conexiones? ¿Se activará la luz de la tentación en alguna de las villas?
Tras separarse de sus novios sin opción de despedida, las chicas acuden a la ceremonia de solteros pero, antes de ver de nuevo a sus parejas, Sandra Barneda les advierte de que la noche no ha sido como imaginan: las imágenes de sus novios en Villa Montaña desatarán la ira de las cinco chicas, tanto que al verlos llegar a la ceremonia no serán capaces de controlar sus emociones y convertirán la ceremonia en una guerra de acusaciones jamás vista.
Te dejamos un adelanto con imágenes inéditas del primer capítulo:
¿Quiénes son Rodrigo y Helena, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Rodrigo (26 años) y Helena (26 años) vienen de Madrid, con una relación de un año a sus espaldas. Rodri y Helena crecieron en el mismo barrio y se conocían de vista desde hacía muchos años. Un día él decidió dar el primer paso para empezar una relación, pero en ese momento él seguía con su ‘ex’, sin que Helena lo supiera. Él no se fiaba de ella y hasta que no lo tuvo claro no decidió romper aquella relación. Aún no le ha presentado a sus padres, pero, en cambio, él sí conoce a la madre de Helena. Rodri es muy celoso. Su relación, que definen como «un caos», combina malos con muy buenos momentos. Su objetivo en ‘La Isla de las Tentaciones’ es confirmar si realmente pueden estar juntos o es el momento de avanzar por separado. Si quieres saber toda la información sobre la pareja pincha aquí.
¿Quiénes son Lorenzo y Nieves, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Lorenzo (30 años) y Nieves (22 años) vienen de Almería tras un año y 10 meses de relación. Lorenzo y Nieves tuvieron su primer contacto a través de las redes sociales y, aunque él tenía novia, se enamoró locamente de ella. Sus ‘ex’ no se lo han puesto fácil a lo largo de su relación, pero su amor fue más fuerte que esas dificultades. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella necesita vivir experiencias. Además, Lorenzo es muy celoso. Él le ha pedido matrimonio y, aunque sin fecha para la boda, tienen claro que quieren pasar la vida juntos. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro. Si quieres saber toda la información sobre la pareja pincha aquí.
¿Quiénes son Gilbert y Claudia, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Gilbert (24 años) y Claudia (23 años) vienen de Mallorca y llevan un año y medio de relación. Gilbert y Claudia se conocieron durante su etapa en el instituto, cuando los dos tenían pareja. Siete años después comenzaron su relación. Aunque en ese momento ella mantenía también contacto con otro chico, pronto se dio cuenta de que quería una vida estable junto Gilbert. Y aunque él quería ir despacio, al mes se fueron a vivir juntos. Medio año después adoptaron a su perrita Chloé. Claudia se define como una chica muy caprichosa, posesiva y celosa, pero a la vez le encanta gustar, lo que genera dudas en él. Gilbert, en cambio, trata de complacer siempre los deseos de ella. Su objetivo en ‘La Isla de las Tentaciones’ es poder llegar a tener una relación justa, en la que los dos aporten lo mismo y se comporten igual el uno con el otro. Si quieres saber toda la información sobre la pareja pincha aquí.
¿Quiénes son Juanpi y Sandra, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Juanpi (28 años) y Sandra (23 años) vienen de Cádiz, llevan un año y medio de relación y se conocieron a través de las redes sociales, donde mantuvieron sus primeros contactos hasta que surgió una historia de amor para la que él no estaba preparado, puesto que su intención era conocer a más chicas.
Le encanta gustar y, según él, cuenta con dos personalidades: la de un Juanpi ‘bueno’ y otro ‘malo’. El Juanpi ‘malo’ ha sido infiel a todas sus parejas, motivo que genera celos en Sandra. Llegan a ‘La Isla de las Tentaciones’ para comprobar que él ha evolucionado y puede ser fiel a Sandra. Si quieres saber toda la información sobre la pareja pincha aquí.
¿Quiénes son Darío y Almudena, la pareja más longeva de la historia de 'La Isla de las Tentaciones 9' con edades sorprendentes?
Entre el listado de parejas se encuentra la relación más longeva de la historia del formato. Los protagonistas son Darío y Almudena, que participan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ llevando 11 años de relación a sus espaldas. Algo que contrasta con el resto de participantes, que oscilan entre el año y los dos años. Lo singular, aparte de la duración de la relación, es que tienen 25 y 26 años de edad respectivamente. Es decir, comenzaron ese noviazgo con 14 y 15.
Darío y Almudena llegan directamente desde Málaga y se conocieron en una fiesta cuando eran adolescentes, dando paso a una relación que, desde el principio, ha pasado por altos y bajos y ha sido muy absorbente como así explicaron en el casting, que por primera vez en la historia se ha hecho de forma abierta.
Almudena se confiesa tremendamente celosa y dependiente de Darío. Lo cierto es que iniciar una relación a tan temprana edad, les privó de disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa y, precisamente, ese es uno de los motivos que les ha empujado a dar el paso de poner rumbo a ‘La Isla de las Tentaciones 9’.
Darío y Almudena esperan que su incursión en el reality conducido por Sandra Barneda, la mayor aventura de sus vidas, sea la prueba definitiva para reafirmar y fortalecer la relación, planear su futura boda y formar por fin una familia, pues quieren ser padres juntos. ¿Serán víctimas del despertar de la tentación? Si quieres saber toda la información sobre la pareja pincha aquí.
'La Isla de las Tentaciones 9' contará con triple emisión semanal por primera vez en la historia
Telecinco va a por todas con ‘La Isla de las Tentaciones 9’ como el salvavidas de la cadena en la recta final del año, con grandes sorpresas respecto a cómo va a ser el plan de emisión. Tras el estreno de este lunes, de 21:45 a 00:30 horas, mucho ojo porque, hay novedades en la cobertura de esta edición, pues también habrá ‘Tentaciones’ el martes y el miércoles. Es decir, triple ración semanal. En este caso, serán emisiones reducidas al access prime time, de 21:45 a 23:00 horas aproximadamente, para competir en esa disputada franja y rivalizar así con ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’. Por su parte, el ‘Debate’ se podrá seguir en el pago a través de la plataforma del grupo Mediaset Infinity.
El explosivo tráiler de 'La Isla de las Tentaciones 9'
Si creíamos que ya lo habíamos visto todo, llega ‘La Isla de las tentaciones 9’ aspirando a superar con creces todo lo presenciado hasta ahora. Carreras en la playa emulando la huida de Montoya, tablets destrozadas y normas básicas del formato se saltarán en momentos de alto voltaje.
Tres grandes cambios que trae 'La Isla de las Tentaciones 9'
Mediaset ha anticipado algunas de esas novedades en la mecánica del reality, que veremos desde el comienzo.
– En primer lugar, la bienvenida a las parejas no la dará Sandra Barneda como es habitual. Por primera vez, los solteros y solteras serán los que reciban en la playa a las cinco parejas en un inesperado encuentro para los protagonistas que generará inestabilidad y las primeras desconfianzas. Esto garantizará momentos muy tensos.
– Por otro lado, llega ‘la luz de la tentación identificada’. También por primera vez en la historia de ‘La Isla de las Tentaciones’, las parejas podrán saber quién ha sobrepasado por primera vez los límites establecidos. Una pantalla revelará su identidad, circunstancia que solo sucederá en una única ocasión durante toda la edición.
– En tercera instancia, ‘El visionado de las solteras’, en el que éstas tendrán la oportunidad, por primera vez, de visionar a solas unas duras imágenes de las chicas y de decidir si sus novios acceden a ese contenido delicado o no. Es otro de los giros introducidos en la mecánica de esta temporada.
– Además, la edición, que acogerá la llegada de tres solteros VIP a las villas, volverá a incluir durante la convivencia dinámicas ya clásicas del formato como las hogueras mixtas y la hoguera de los solteros; el cara cara ante el espejo, que en uno de los momentos más intensos de la edición permitirá reencontrarse a una de las parejas a ambos lados de un panel transparente y de comunicarse exclusivamente por gestos; el poder del veto a uno de los solteros y solteras, que mantendrá un cara a cara con la pareja del protagonista con quien tiene afinidad; y la oportunidad a alguno de los miembros de las parejas de ver lo que sucede en tiempo real en la otra villa.
¿Quiénes son los dieciséis solteros y solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
Tras su llegada a las paradisíacas playas de República Dominicana, las parejas se separarán para afrontar la convivencia en lujosas villas junto a un grupo de 16 solteros y solteras tentadores que pondrán a prueba sus relaciones:
LAS SOLTERAS:
• Cristina. 23 años. Auxiliar de enfermería. Las Palmas.
• Mara. 21 años. Opositora a policía. Alicante.
• Vita. 23 años. Estudiante de Administración y Finanzas. Etiopía/Girona.
• Soraya. 22 años. Administrativa. Madrid.
• Noelia. 26 años. Comercial. Málaga.
• Olatz. 27 años. Nutricionista. San Sebastián.
• Estefanía. 28 años. Azafata de vuelo. Madrid.
• Alba. 20 años. Profesora de baile. Málaga.
LOS SOLTEROS:
• Andrea. 33 años. Empresario. Italia/Madrid.
• Dairon. 25 años. Cantante y compositor. Alicante.
• Borja. 27 años. Coach biomecánico. Tenerife/Huelva.
• Aitor. 28 años. Administrativo. Barcelona.
• Calush. 26 años. Monitor de ocio y tiempo libre. Italia/Fuerteventura.
• Melchor. 22 años. Empresario de Eficiencia Energética. Valencia.
• Juanjo. 22 años. Opositor a policía. Alicante.
• Iñaki. 32 años. Empresario. Barcelona.
¿Quiénes son las cinco parejas de la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'?
Las cinco parejas de participantes que protagonizan la nueva edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ son: Juanpi y Sandra, Gilbert y Claudia, Lorenzo y Nieves, Rodri y Helena y Darío y Almudena.
¿Dónde ver y a qué hora se emite hoy lunes el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9'?
‘La Isla de las Tentaciones 9’ con Sandra Barneda como presentadora emitirá su programa de estreno este lunes, 3 de noviembre, y se anuncia puntualmente su horario de inicio a partir de las 21:45 horas a través de Telecinco y Mitele. Esto supone un adelanto de 15 minutos respecto a su hora habitual y la primera gala acabará la emisión previsiblemente a las 00:25 horas.
El gran estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9', en directo
¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del estreno de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality que arranca su novena edición con grandes novedades y cinco nuevas parejas ofrece este lunes su primer episodio en Telecinco, en un nuevo horario de emisión.
Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al tanto de lo que va a depararnos esta nueva temporada y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.
