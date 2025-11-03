'La Isla de las Tentaciones', estreno de la novena edición en directo: Las 5 parejas y los 16 solteros y solteras

¿Quiénes son Darío y Almudena, la pareja más longeva de la historia de 'La Isla de las Tentaciones 9' con edades sorprendentes?

Entre el listado de parejas se encuentra la relación más longeva de la historia del formato. Los protagonistas son Darío y Almudena, que participan en la novena edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ llevando 11 años de relación a sus espaldas. Algo que contrasta con el resto de participantes, que oscilan entre el año y los dos años. Lo singular, aparte de la duración de la relación, es que tienen 25 y 26 años de edad respectivamente. Es decir, comenzaron ese noviazgo con 14 y 15.

Darío y Almudena llegan directamente desde Málaga y se conocieron en una fiesta cuando eran adolescentes, dando paso a una relación que, desde el principio, ha pasado por altos y bajos y ha sido muy absorbente como así explicaron en el casting, que por primera vez en la historia se ha hecho de forma abierta.

Almudena se confiesa tremendamente celosa y dependiente de Darío. Lo cierto es que iniciar una relación a tan temprana edad, les privó de disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa y, precisamente, ese es uno de los motivos que les ha empujado a dar el paso de poner rumbo a ‘La Isla de las Tentaciones 9’.

Darío y Almudena esperan que su incursión en el reality conducido por Sandra Barneda, la mayor aventura de sus vidas, sea la prueba definitiva para reafirmar y fortalecer la relación, planear su futura boda y formar por fin una familia, pues quieren ser padres juntos. ¿Serán víctimas del despertar de la tentación? Si quieres saber toda la información sobre la pareja pincha aquí.