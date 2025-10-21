'La Isla de las Tentaciones 9': Lista oficial de los 16 solteros y solteras tentadores en Telecinco

'La Isla de las Tentaciones 9' continúa calentando motores antes de su gran regreso a Telecinco. Tras mostrar los casting de los solteros y de las parejas que podrían formar parte del reality, este martes Mediaset Infinity ha estrenado una nueva entrega de 'Rumbo a La isla de las tentaciones' en la que hemos podido conocer a los ocho solteros y ocho solteras que tentarán a las parejas que participarán en la nueva edición del programa.

Son muchos los que se han presentado al casting, que por primera vez ha sido abierto. Entre ellos encontramos a Ismael Nicolás, quien participara en la primera edición del formato con su pareja, Andrea Gasca. Por ahora se desconoce si entrará como soltero VIP o si ha sido descartado.

Por ahora no hay fecha oficial del estreno de 'La isla de las tentaciones 9'. No obstante, como pista podemos decir que Telecinco ya ha convocado a la prensa para la presentación de la nueva edición con Sandra Barneda para el próximo lunes 27 de octubre, de modo que el reality podría llegar a comienzos de noviembre.

Los solteros de 'La Isla de las Tentaciones 9'

Aitor, 22 años, Barcelona

Aitor tiene 22 años, es administrativo y viene de Barcelona y en su vídeo de presentación afirma sin pudor que "me considero un golfo" pues le gustan mucho las mujeres y no para de ligar y al estar soltero puede "hacer lo que quiera" sin ningún problema. No tiene ningún prototipo de mujer, lo único que pide es que le entre por los ojos. Además, se considera un poco "flipado", a pesar de que cuando le conocen asegura que es como un "oso de peluche".

Andrea Calush, 26 años, Fuerteventura

Andrea Calush tiene 26 años, es monitor de ocio y tiempo libre y viene de Italia, aunque actualmente vive en Fuerteventura. Es "romántico y pasional" y le encanta bailar. Y una persona deportista: hace Muay thai, sabe hacer mortales, fútbol, skate... En su vídeo presentación señala que tiene una pequeña obsesión con las chicas operadas. Acude a 'La isla de las tentaciones' para demostrar que, al margen de ser una "serpiente venenosa", dentro tiene un buen corazón.

Andrea, 33 años, Italia

Este año también hay otro Andrea, que también proviene de Italia. Tiene 33 años y es empresario. Lleva dos años y medio soltero, en donde ha disfrutado mucho, "sin preocupaciones" ni dar explicaciones a nadie. Confiesa que ser italiano le da muchas tablas y le gusta una chica con personalidad. No se considera alguien muy enamoradizo. De hecho, piensa que el amor es "lo más peligroso que existe".

Borja, 27 años, Tenerife

Borja tiene 27 años, es coach biomecánico y viene de Tenerife, aunque es de origen andaluz. Es muy aventurero y ama el cachondeo por encima de todo. Es "muy golfo" y le gusta conocer a mucha gente. "Para ligar utilizo mi personalidad", destaca. "El sexo es mi hobbie favorito", señala. Además cree que transmite confianza a las personas y que se adapta en función de a quién tiene delante, algo que considera una virtud.

Dairon, 25 años, Benidorm

Dairon tiene 25 años, es cantante y viene de Benidorm (Alicante). Y como artista no duda en lanzarse a cantar una y otra vez en su vídeo de presentación. Su sonrisa es un "imán para todas las chicas". "Primero hay que ser romántico y luego un empotrador", subraya el alicantino, que avanza que quiere aportar mucha "chispa" a esta edición.

Iñaki, 32 años, Barcelona

Iñaki tiene 32 años, es empresario y viene de Barcelona. Es una persona alegre, no tiene ningún tipo de vergüenza a nada y es muy amigo de sus amigos, además de detallista. "No vendo la moto a nadie, si te gusto bien y si no también", indica en su vídeo presentación. Liga mucho, aunque no sabe muy bien el por qué: lo que sí sabe es que le gusta.

Juanjo, 22 años, Alicante

Juanjo tiene 22 años, es opositor de policía y viene de Alicante. Se considera un chico atractivo, guapo y de todo. Vamos, que está "enamorado de sí mismo". Ha confesado tener alguna táctica que otra a la hora de ligar: "Les digo que soy del filial del Real Madrid". Y se propone un reto: si a los tres días se liga a una chica en la villa, se rapa.

Melchor, 22 años, Barcelona

Melchor tiene 22 años, trabaja en una empresa de Eficiencia Energética y viene de Valencia. Este soltero asegura que en una relación siempre ha sido fiel pero cuando está soltero, es "lo más golfo que puedas conocer". El prototipo de chicas que le gustan suele tender a rubias, pero no se cierra a nada. Y reconoce ser un poco superficial. Y bromea, mirando a cámara en su vídeo presentación: "Te voy a convencer y vas a salir conmigo de la mano".

Las solteras de 'La Isla de las Tentaciones 9'

Alba, 20 años, Málaga

Alba tiene 20 años, es profesora de baile y viene de Málaga. Es muy intensa, "a niveles estratosféticos", y muy enamoradiza. Tiene una cosa clara por encima de todas: quiere casarse y tener hijos. Y es que cree en el amor en todas sus vertientes. Le gustan los chicos bajitos, que midan como máximo 1.75 metros. Se considera un poco creída: "Los tíos para mí son como clinex, de usar y tirar, uno, luego otro...".

Cristina, 23 años, Gran Canaria

Cristina tiene 23 años, es auxiliar de enfermería y viene de Las Palmas de Gran Canaria. Es muy alocada e impulsiva, llevando a cabo todo lo que piensa "sin mirar las consecuencias". Tiene un lado poligonero que hace que si "la buscan, la encuentren". Quiere a alguien fiel y que le respete. Tiene muy claro que va a arrebatar -"por no decir todas"- la mayoría de relaciones que entren.

Estefanía, 28 años, Murcia

Estefanía tiene 28 años, es azafata de vuelo y viene de Cartagena de Murcia, aunque vive en Madrid. Esta soltera se considera una persona muy intensa, extrovertida y muy graciosa. En el amor, confiesa en su vídeo presentación, busca a un chico cariñoso, atento y fiel, algo que espera encontrar en algún chico que acuda con pareja a la villa. Es celosa y no esconde que lo vaya a ser en su aventura en República Dominicana. Es Miss Murcia y ahora quiere conseguir en 'La isla de las tentaciones' la banda de "Miss soltera".

Mara, 21 años, Alicante

Mara tiene 21 años, esta opositando para policía y viene de Alicante. Se define como una persona muy sincera y con cero filtros, estando "como una auténtica cabre". Es muy intensa y no tiene pelos en la lengua, con una personalidad "explosiva". En su vídeo presentación, desvela que le gustan los chicos sinceros y, a poder ser, que se cuiden. Acude a 'La isla de las tentaciones' con un objetivo: disfrutar como nadie.

Noelia, 26 años, Ronda (Málaga)

Noelia tiene 26 años, se dedica al sector comercial y viene de Ronda (Málaga). Esta soltera malagueña señala que es "transparente" y muy "chillona": "Suelto fuego por la boca". Lleva ya cuatro años soltera y tiene un carácter, asegura, difícil de llevar. "He estado con muchos chicos, lo que pasa que hay algunos que no se saben. Uno de ellos es muy amigo mío y tiene novia...", subraya la joven de 26 años, tras lo que concluye en su vídeo presentación que se va a llevar a alguien seguro de su experiencia en República Dominicana.

Olatz, 27 años, San Sebastián

Olatz tiene 27 años, es nutricionista y viene de San Sebastián (País Vasco). En su vídeo presentación asegura que es todo lo contrario "al mito de la chica vasca". Se define como alguien súper abierta y muy transparente. Además, confiesa que mucha gente le dice que se parece a Penélope Cruz o Demin Moore. "Todo el mundo me dice que estoy más buena que los pintxos de Donosti", apunta la soltera.

Soraya, 22 años, Madrid

Soraya tiene 22 años, es administrativa y viene de Madrid. Esta soltera es una chica "explosiva" y le encanta pasárselo bien, algo que es todo lo contrario a lo que la gente se piensa de primeras. En su presentación nos deja una asombrosa confesión: "He tenido un lío con una persona que tenía pareja durante casi cuatro años. Se casó con la chica, la escribí y me dijo: 'Si quieres lo compartimos'. Y dije, venga, lo vamos a compartir".

Vita, 23 años, Girona

Vita tiene 23 años, estudia Administración y Finanzas y viene de Girona, aunque nació en Etiopía. Según cuenta, es muy fiestera y le encanta pasárselo bien. Hay algo que le define y mucho mucho: es muy versátil y se adapta a cualquier situación. Es fan de ella misma: "No es que me quiera, es que me amo".