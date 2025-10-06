Mediaset se apresura con el arranque de 'La Isla de las Tentaciones 9' y pone fecha de estreno inminente

Telecinco ha decidido adelantar el lanzamiento de 'La Isla de las Tentaciones 9' y ya ha arrancado su campaña de promoción. Se preveía como una de sus principales bazas para el inicio de año -desde la quinta temporada así ha sido- pero las maltrechas audiencias que el canal de Mediaset está registrando en el day time y en algunos prime time y una posible cuestión publicitaria ha motivado esta inesperada anticipación a otoño.

Tras lanzar la primera promo, ahora, el grupo audiovisual ha anunciado que la novena edición del reality de parejas arrancará este martes, 7 de octubre, en Mediaset Infinity, la plataforma a la carta de la compañía, con dos formatos previos al lanzamiento en Telecinco, donde el formato desembarcará "muy pronto".

Por un lado, 'El Casting', que mostrará cómo se han desarrollado las pruebas de selección tanto para las parejas como para los solteros y solteras, en una temporada en la que por primera vez en la historia se ha llevado a cabo un casting abierto. Por otro, se ofrecerá el mítico espacio 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones', que revelará en primicia las identidades de los nuevos participantes y varios de los ‘momentazos’ que marcarán esta edición, calificada como "la más delirante de todas".

'La Isla de las Tentaciones. El Casting' estrenará la primera de sus dos entregas este martes, a partir de las 20:00 horas, en Mediaset Infinity. Los usuarios de la plataforma verán cuáles son las diferentes entrevistas a las que tienen que hacer frente los candidatos.

Y próximamente, en una fecha aún por determinar, la plataforma ofrecerá también dos capítulos de 'Rumbo a La Isla de las Tentaciones', donde además de desvelar en primicia las identidades de las parejas protagonistas y de los solteros y solteras que convivirán con ellos en las villas; se acompañará a éstos en los preparativos de su viaje a República Dominicana y se incluirá un avance de los momentos que marcarán 'La isla de las tentaciones 9'. Será, como decimos, la antesala al estreno en Telecinco en las próximas semanas.

Al descubierto la primera pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9'

De vuelta a la próxima temporada de 'La isla de las tentaciones', cuyo estreno es muy próximo, es necesario recordar que ya se han filtrado algunos datos como la identidad de una de las cinco parejas: Álvaro y Mayeli. Se trata de dos rostros ya conocidos por los espectadores del espacio en la pasada edición que, en esta ocasión, entran como pareja.

Álvaro Rubio volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final del programa.

Por otro lado, Mayeli pasará de tentadora a pareja en 'La isla de las tentaciones 9'. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro.