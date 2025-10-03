Telecinco adelanta el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' ante su crisis: La edición más "delirante" y su primera pareja

Buenas noticias para los espectadores de 'La isla de las tentaciones'. Los amantes del programa de parejas comandado por Sandra Barneda no tendrán que esperar tanto esta vez porque Telecinco ha decidido adelantar la que será la novena edición del formato, y ya ha arrancado su campaña de promoción.

En las últimas ediciones, la cadena de Fuencarral se ha reservado el reality como una de sus grandes bazas para el inicio de año. Desde la quinta temporada así ha sido, ofreciéndose de enero a marzo y dejando casi un año de descanso entre una tanda y otra para no quemar el producto.

Sin embargo, las maltrechas audiencias que Telecinco está registrando en el day time y en algunos prime time podrían haber motivado este adelanto de 'La Isla de las Tentaciones' a otoño, reduciendo así la espera. Bajo el claim 'el despertar de la tentación', se anuncia que el estreno tendrá lugar "muy pronto".

La decisión se comunicaba durante la emisión de la quinta gala de 'Supervivientes All Stars'. En concreto, Jorge Javier Vázquez se dirigía a Montoya en plató, que como rostro estrella de la pasada edición compartía la noticia visiblemente enérgico: "¡Vuelve la isla de las tentaciones!".

Por su parte, Jorge Javier advertía: "Ojo, que este año va a ser mucho más fuerte la tentación. Me ha contado Sandra Barneda que esta edición es la más delirante de todas las que ha habido".

'La isla de las tentaciones', el balón de oxígeno que necesita Telecinco

Cabe destacarse que 'La isla de las tentaciones' es una de las pocas ofertas que le continúan funcionando a la cadena en lo que a audiencias y conversación social respecta. Durante la temporada pasada, en la que Montoya fue un auténtico fenómeno internacional, 'La Isla de las Tentaciones' (16,8% y 1.586.000) se alzó como uno de los programas de prime time con mejor share y más visto de la temporada.

En sus diez entregas en lunes, día principal de emisión, promedió un 19,2% y 1.523.000 espectadores. El espacio experimentó una espectacular evolución ascendente hasta batir en su último capítulo, con los reencuentros finales, su récord de edición con un estratosférico 26,9% y 2.211.000. Marcó sus mejores datos desde marzo de 2021.

Al descubierto la primera pareja de 'La isla de las tentaciones 9'

De vuelta a la próxima temporada de 'La isla de las tentaciones', cuyo estreno es muy próximo, es necesario recordar que ya se han filtrado algunos datos como la identidad de una de las cinco parejas: Álvaro y Mayeli. Se trata de dos rostros ya conocidos por los espectadores del espacio en la pasada edición que, en esta ocasión, entran como pareja.

Álvaro Rubio volverá a repetir experiencia como concursante en pareja tras su paso por el reality de Telecinco junto a Alba García, a quién terminó siendo infiel con Erika, rompiendo definitivamente su relación al final del programa.

Por otro lado, Mayeli pasará de tentadora a pareja en 'La isla de las tentaciones 9'. Cabe recordar que protagonizó uno de los triángulos amorosos más sonados de la edición al conseguir que Tadeo cayese en la tentación dañando su relación con Sthefany para después iniciar una relación con Álvaro.