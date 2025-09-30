Mónica Naranjo revive su miedo dentro de 'La Isla de las Tentaciones': "Pensaba que me iba a pegar"

Mónica Naranjo ha aterrizado en 'La Revuelta' este lunes por primera vez para presentar 'Por un like' su nuevo sencillo que llega en mitad de su gira de grandes éxitos por España. Y en cierto punto de su conversación con David Broncano, la intérprete no ha dudado en sincerarse sobre su breve etapa al frente de 'La isla de las tentaciones', desvelando el complicado momento que vivió detrás de una de las escenas más famosas de la primera edición del reality.

Tras alabar la espontaneidad con la que el humorista dirige su espacio en La 1 sin necesidad de pinganillo o guiones, la intérprete de 'Sobreviviré' ha rememorado algunos de sus proyectos más sonados en la pequeña pantalla, como el nacimiento 'La isla de las tentaciones' allá por 2020 en Telecinco. "La primera temporada, después ya se quedó Sandra que lo hace maravillosamente bien", reconoció la invitada.

Mónica Naranjo se sincera sobre el momento límite que vivió en 'La isla de las tentaciones': "Venía hacia mí"

"A ver, las primeras temporadas de un reality lo que mola es que la gente realmente no sabe a lo que va. En esa temporada la gente que fue iba muy perdida, no sabían qué iba a pasar, venían las parejas, todos muy monos, súper amables y bonitos", ha comenzado explicando Mónica Naranjo sobre cómo fue la experiencia piloto del reality, que en un principio se había planeado para ser acogido en Cuatro.

"No iría nunca con pareja a La isla de las tentaciones"



La temporada aquella de Estefanía fue legendario. Legendario. #LaRevuelta @monicanaranjo pic.twitter.com/jIpkYqllG6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) September 29, 2025

Así, la cantante no ha ocultado la impresión general que se llevó del formato tras llevar los mandos de la primera entrega. "Yo que sé lo que pasa ahí no iría nunca con una pareja", ha asegurado de forma tajante la presentadora. "No hay normas, lo que pasa es que sí que hay muchísimas actividades. Cuando se separaron las parejas al cabo de las 24 horas eso era un drama, no sabían lo que iba a pasar en las casas, nosotros sí", explicaba entonces la invitada.

"Me acuerdo que nos hicimos unas porras y cuando ya los separamos me fui a control y dije que seguro ellos iban a ser los que la liaban antes. No lo dudé, dije ellos seguro. A las 24 horas estaban en el jacuzzi uno de los tentadores así y la otra con el culo así, y dije... ellas", ha reconocido entre risas Mónica Naranjo antes de sincerarse con David Broncano sobre uno de los momentos más difíciles que vivió durante las grabaciones.

Así, ha recordado las viscerales reacciones de algunos de los concursantes, que en aquel momento fueron una sorpresa. "Era muy fuerte, estaban desatadas. ¿Tú sabes lo que es de repente ver unas imágenes, que tú las ves antes de enseñárselas a los chicos, y ver lo que están haciendo debajo de esas sábanas y que tú tienes que enseñárselo al chaval?", ha explicado Mónica Naranjo

"¿Qué pensabas tú?", le preguntaba entonces el conductor de 'La Revuelta'. "Que me iba a pegar", ha confesado la artista, destapando el momento límite que vivió durante una de las escenas más sonadas de la primera temporada. "Cuando uno de los chicos, que estaba completamente desatado, se arrancó la petaca, se lo quitó todo y se levantó completamente histérico y desencajado...", ha continuado recordando la invitada.

"Eso de verdad pasó. Y vi que venía hacia mi dije 'gracias diosito por estos momentos, gracias a la vida, ha sido muy bonito, al menos muero en una isla preciosa' y vi de repente que el pobre chaval arrancaba la playa abajo gritando Estefanía", ha resuelto Mónica Naranjo, haciendo referencia a la viral secuencia de Cristopher tras descubrir la infidelidad de Fani con su tentador.