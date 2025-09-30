'La Revuelta' rompe la regla y desvela los 6 potentes invitados que recibe Broncano esta semana

'La Revuelta' de David Broncano ha anunciado por primera vez cuáles van a ser sus invitados en esta semana del 29 de septiembre al 2 de octubre. Así, el formato de access de La 1 de TVE se apunta a la misma estrategia de 'El Hormiguero' de Pablo Motos de desvelar sus entrevistados con antelación.

Tras la visita de Mónica Naranjo en la entrega de este lunes, que alcanzó un 13,2% de share y 1,6 millones de telespectadores, siendo lo más visto de la cadena pública en la jornada, 'La Revuelta' se prepara para recibir varios invitados de alto nivel.

Lista de invitados de 'La Revuelta' del martes al jueves

Este martes, acudirán al teatro el actor Arón Piper y la cantante Lali Espósito, una de las figuras más relevantes de la cultura popular de la actualidad en Argentina, que inicia su gira por España en este próximo mes de octubre.

El miércoles, 'La Revuelta' recibirá a Antonio Orozco. El artista catalán, que ya contó los cambios que ha sufrido su vida recientemente en un documental, acaba de publicar su primer libro, 'Inevitablemente yo', que será presentado ante David Broncano.

Por último, la semana la cierran el jueves Blanca Suárez y Eduardo Noriega. Los actores visitarán 'La Revuelta' para hablar de la película 'Parecido a un asesinato'. Cinta participada por RTVE y cuyo estreno tendrá lugar en cines el 3 de octubre.

Además, para poner el broche a la velada, la banda Love of Lesbian asistirá con su vocalista y líder Santi Balmes a la cabeza. En los últimos días han sido noticia por desvincularse de los festivales de música financiados por un fondo de inversión israelí; y eso será uno de los temas a tratar junto a un repaso de sus casi 30 años de trayectoria.