Todos están hablando de lo ocurrido entre Sandra Barneda y Nagore Robles en 'Supervivientes': "Qué tensión"

Con motivo del estreno de 'Uno de GH 20', el nuevo reality sobre el casting de 'Gran Hermano 20', que tiene lugar este lunes, 29 de septiembre, Nagore Robles, su presentadora, ha acudido al plató de 'Supervivientes: Conexión Honduras', compartiendo así plató con su ex Sandra Barneda. Un encuentro marcado por la tensión que ha dado mucho de lo que hablar en redes sociales.
Así como hizo el pasado jueves con Jorge Javier, Nagore Robles ha visitado el plató de 'Supervivientes All Stars' para adelantar claves del nuevo espacio. Sin embargo, la audiencia no ha pasado por alto su encuentro con Sandra Barneda debido al nerviosismo mostrado por la hasta ahora tertuliana televisiva. "Lo digo todo corriendo porque sé que tenéis mucho contenido", se ha excusado Nagore al dejar más que evidenciado su nerviosismo.
No solo eso, sino que los gestos de Sandra Barneda y su actitud no verbal la han delatado mostrando la tensión existente entre ambas. De hecho, ni siquiera se han saludado con un abrazo o dos besos, sino que han evitado en todo momento el contacto físico compartiendo un plano general que evidenciaba su distanciamiento.
Por si fuese poco, Sandra tampoco ha hecho por interesarse en dicha propuesta puesto que no le ha preguntado nada limitándose a añadir con gran celeridad: "mañana a las nueve, gracias Nagore. Vemos un adelanto". Un encuentro de tan solo un minuto en pantalla que muchos espectadores han comentado en redes sociales.
¡Vaya momento!": la audiencia no pasa por alto los gestos de Sandra Barneda
"Llamadme enrevesado, pero he notado una tensión bastante incómoda entre Nagore Robles y Sandra Barneda", ha reseñado un espectador. Un comentario muy en la línea de otros que tildaban el encuentro de "tenso, frío y tierra trágame".
Así pues, muchos señalan las caras de Sandra Barneda como factor que delata su incomodidad: "La cara de Sandra ignorando a Nagore", "La cara de Sandra al estar con Nagore me meo" o "Sandra parecía que estaba en un funeral" son ejemplo de ello.
