¿Quiénes son Lorenzo y Nieves, pareja de 'La Isla de las Tentaciones 9' con un turbulento pasado?

Telecinco estrena este lunes, 3 de noviembre, la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad se encuentra la formada por Lorenzo y Nieves.

Lorenzo tiene 30 años y Nieves 22. Vienen desde Almería y ya llevan un año y ocho meses de relación. Su pretensión participando en este salvaje programa es saber si pueden seguir juntos o si, por el contrario, han de bifurcar sus caminos definitivamente.

Ambos aseguran que se van a casar tras 'La isla de las tentaciones 9' si salen indemnes. Lorenzo le pidió matrimonio a Nieves en París pero antes de dar ese decisivo paso en sus vidas quieren superar los miedos y las inseguridades que les invaden.

Los inicios fueron turbulentos. Lorenzo y Nieves tuvieron su primer contacto a través de las redes sociales por un amigo común y, poco después, se conocieron en persona en un pub. En ese momento ambos tenían pareja. Pero aunque él tenía novia, se enamoró locamente de ella y le fue infiel. Nieves, por su lado, también rompió su noviazgo por Lorenzo.

Sus exparejas, como así cuentan en la presentación de 'La isla de las tentaciones 9', no se lo han puesto fácil a lo largo de su relación. La exnovia de Lorenzo trató de poner trabas y el exnovio de Nieves incluso hostigó a Lorenzo presentándose hasta en su trabajo. Pero su amor fue más fuerte que esas dificultades. Creyeron que estaban hechos el uno para el otro. Algo que quieren confirmar en el reality.

Eso sí, no hace mucho se vieron sacudidos por una crisis que les empujó al borde de la ruptura. A veces, la diferencia de edad les juega malas pasadas porque ella necesita vivir experiencias nuevas. Además, Lorenzo es tremendamente celoso.

Él, como apuntábamos antes, le ha pedido matrimonio y, aunque sin fecha para la boda, tienen claro que quieren pasar la vida juntos. Llegan a 'La Isla de las Tentaciones' para comprobar que, realmente, están hechos el uno para el otro.