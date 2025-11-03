Actualidad

Estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo: Conoce a las cinco parejas de participantes del reality de Telecinco

por El Televisero

Sigue el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' en directo, con cinco nuevas parejas, 16 solteros y solteras, novedades y la última hora de la Gala 1 con Sandra Barneda en Telecinco.

Las cinco parejas de 'La Isla de las Tentaciones 9'
En directo

El gran estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9', en directo

¡Bienvenidos y bienvenidas a la retransmisión en vivo y en directo del estreno de ‘La Isla de las Tentaciones 9’! El reality que arranca su novena edición con grandes novedades y cinco nuevas parejas ofrece este lunes su primer episodio en Telecinco, en un nuevo horario de emisión.

Antes te contamos en El Televisero todos los detalles para estar al tanto de lo que va a depararnos esta nueva temporada y además podrás seguir aquí el minuto a minuto del programa de hoy.

