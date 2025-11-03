¿Quiénes son Darío y Almudena, la pareja más longeva de 'La Isla de las Tentaciones 9' con edades sorprendentes?

Telecinco estrena este lunes, 3 de noviembre, la novena edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Entre las cinco parejas que van a poner a prueba su amor y fidelidad se encuentra la formada por Darío y Almudena, que participan en el reality llevando 11 años de relación a sus espaldas. Es la pareja más longeva de la historia del formato.
Esto es algo que contrasta con el resto de participantes, que oscilan entre el año y los dos años. Lo singular, aparte de la sorprendente duración de la relación, es que tienen 25 y 26 años de edad respectivamente. Es decir, comenzaron ese noviazgo con 14 y 15.
Darío y Almudena llegan desde Málaga y es la relación más sólida a priori. Se conocieron en una fiesta, cuando eran unos adolescentes, dando paso a una historia de amor que, desde el principio, ha sido muy absorbente.
Almudena, por su parte, se confiesa celosa y muy dependiente de Darío. Esto hace que la relación no esté libre de toxicidad y que él se sienta agobiado a veces. Además, la joven desea desde hace tiempo que él hinque rodilla con anillo en mano y le pida matrimonio, pero no lo consigue.
Lo cierto es que iniciar una relación a tan temprana edad, les privó de disfrutar plenamente de las experiencias propias de esa etapa y, precisamente, ese es uno de los motivos que les ha empujado a dar el paso de poner rumbo a 'La Isla de las Tentaciones 9'.
Darío y Almudena esperan que su incursión en el reality conducido por Sandra Barneda, la mayor aventura de sus vidas, sea la prueba definitiva para reafirmar y fortalecer la relación, planear esa futura boda que no llega y formar por fin una familia, pues quieren ser padres juntos. En el caso de Almudena, para quitarse también ese excesivo apego. ¿Serán víctimas del despertar de la tentación?
Sobre la firma
Periodista. Subdirector del portal digital El Televisero. Especializado en información y comunicación televisiva.