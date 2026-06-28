'La Promesa' suspende parte de sus emisiones en TVE esta semana, con un personaje misterioso y un plan de marcha

'La Promesa' cerró la pasada semana con el parto de María Fernández. Alonso, más nervioso que nunca, es el único que pudo asistir a la doncella tras precipitarse los hechos. Sin embargo, la preocupación se apoderó de la madre y del marqués porque la recién nacida no lloraba y ni siquiera se movía. ¿Ha nacido muerta?

Para sorpresa de todos, finalmente, Ciro anunció que tanto él como Julieta se quedaban en La Promesa. Por su parte, Adriano y Martina siguieron sintiéndose culpables por su traición a Jacobo y Ángela y Curro se reconciliaron tras sus discrepancias por las dudas del muchacho a irse de La Promesa tras la celebración de la boda.

Lope y Vera se convirtieron en marido y mujer. Después de tantas idas y venidas, la pareja decidió sellar su amor en una ceremonia a la que asistió todo el servicio y también parte de la familia Luján. Luego, se despidieron definitivamente de la que ha sido su casa durante mucho tiempo y se marcharon juntos para emprender una nueva vida.

Con estos mimbres llegamos a la semana del 29 de junio al 3 de julio, en la que RTVE no aclara cuántos capítulos emitirá debido al Mundial de Fútbol. La cadena pública no especifica el número de entregas que se van a ofrecer. De momento, lo que sabemos es que este lunes 29 de junio y el miércoles 1 de julio no habrá episodios por el torneo. De modo que el capítulo 862 quedará aplazado al martes 30 y el 863 al jueves 2.

A continuación, un anticipo de las entregas que va a ofrecer La 1 y que, insistimos, no han sido concretadas por ahora:

Manuel no confiesa a Curro el verdadero motivo de su oferta a Ciro, aunque con Julieta sí es sincero. ¡Cada día sus sentimientos aumentan! Carlo y Samuel están preocupados por la tardanza de María cuando aparece Alonso ensangrentado en La Promesa.

Leocadia y Lorenzo están enfadados porque Jacobo -que se va a ocupar de las tierras de La Promesa- y Ciro -propietario ahora de la empresa de Manuel- se van a llevar una fortuna, y ellos no. La familia se entera de la visita de Máximo de Buenaventura, amigo íntimo del marqués, y Leocadia se indigna con la lista de exigencias. Los requerimientos recibidos de avanzadilla por parte del ayuda de cámara son más propios del Rey de España.

Adriano, abrumado por la culpa, le pide a Martina poner fin a su relación. Es incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Mientras, ella y Jacobo pelean cada día más. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio y es que… ¡su hermana Tomasa trabaja para el duque! Hace quince años que no se hablan. ¿Cuál será su historia? Se abre así una nueva y curiosa trama en la ficción.

Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo opaque su posible marcha. Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar y Julieta le reprocha a su marido ser un caradura. Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija. La joven cree que su madre quiere viajar con ella para “taladrarle” la cabeza. Manuel, finalmente, se planta ante Ciro con un ultimátum: o acepta el 5% de la empresa o se queda sin nada.