RTVE levanta la programación de La 1: Cancela totalmente 'Aquí la Tierra' y relega 'La Película de la Semana' este domingo

El Mundial 2026 continuará alterando la programación regular de La 1 de RTVE y este próximo domingo, 28 de junio, provocará la cancelación de la edición de fin de semana de 'Aquí la Tierra' y un retraso considerable en el horario de emisión de 'La Película de la Semana'. Te lo contamos todo en El Televisero.

La cadena estatal ofrecerá el partido entre Sudáfrica y Canadá, ya dentro de la fase de dieciseisavos de final. El encuentro está previsto para las 21:00 horas y se prolongará hasta las 23:00 horas aproximadamente. De modo que esto implicará una demora de al menos una hora para el clásico contenedor de cine de La 1, que, en consecuencia, finalizará a las 00:50 horas.

Conviene recordar que 'La Película de la Semana' es un puntal principal de TVE. De hecho, el domingo anterior regresó a la programación de La 1 por todo lo alto tras su impasse. La cinta 'Amenaza en el aire' lideró hegemónicamente la noche con un gran 15,2% de cuota y 1.627.000 telespectadores de media. Así, firmó un récord anual y su segundo mejor registro de toda la temporada.

Antes del choque, la parrilla acogerá, como es habitual, un previo, que irá de 20:40 a 21:00 horas, tal y como se ha avanzado en la guía oficial, y que estará precedido de un avance informativo del 'Telediario 2'; centrado fundamentalmente en la tragedia que los terremotos han causado en el noroeste de Venezuela.

Este adelanto, que se completará con una edición reducida en el descanso del partido (21:45h), se emitirá de 20:30 a 20:40 horas. Por tanto, no habrá espacio para 'Aquí la Tierra', no pudiendo despedir etapa, pues a partir del 1 de julio arrancará una nueva era a raíz de una internalización de la producción que supondrá la salida de Quico Taronjí, relevado por Marc Santandreu.

Así queda la programación de tarde-noche de La 1 de TVE este domingo: