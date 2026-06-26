'La Promesa', avance próximo capítulo, que quedará aplazado al martes 30 de junio: Un nuevo personaje que levantará ampollas

En el capítulo 862 de 'La Promesa', que La 1 de TVE pospondrá al martes 30 de junio debido a que el lunes 29 no habrá emisión por el Mundial de Fútbol 2026, María Fernández ha dado a luz a su bebé, pero la preocupación se apodera de la madre y del marqués porque el recién nacido no llora y ni siquiera se mueve. ¿Ha nacido muerto?

Curro reprueba que Manuel haya aceptado aliarse a Ciro y repartir con él parte de las acciones de su empresa. En ese sentido, le advierte de que su primo le traerá grandes problemas porque es una persona altiva, vil y, ante todo, muy poco confiable.

Por su parte, Lorenzo malmete a Leocadia por la decisión de Alonso de ceder el control de las tierras de La Promesa a Jacobo y no a ella. La señora de Figueroa se siente cada vez más apartada de la familia y considera que son todos unos desagradecidos.

Máximo de Buenaventura, amigo íntimo del marqués, pretende hacer una visita inminente, pero las exigencias previas de su ayuda de cámara son demenciales. Cristóbal anuncia a Teresa, readmitida como ama de llaves, que los requerimientos recibidos son más propios del Rey de España.

En paralelo, Adriano se muestra atormentado por su relación clandestina con Martina y los remordimientos le pesan. Mientras, la preocupación cunde en la zona de servicio: son altas horas de la noche y María Fernández y Alonso no han vuelto del viaje a Villalquino.

Por último, Julieta y Manuel, cada vez más cerca, tienen un momento de intimidad. Ella le confiesa que se ha convertido en alguien muy especial y él, con ojos de admiración, le responde con que eso último no es ningún problema.

Resumen del capítulo 861 de 'La Promesa' (Viernes 26 de junio)

En el capítulo 861 de 'La Promesa' que RTVE ha emitido este viernes 26 de junio, María está de parto. Y Alonso, más nervioso que nunca, es el único que puede asistir a la doncella. Para sorpresa de todos, finalmente, Ciro anuncia que se queda en La Promesa.

Por su parte, Adriano y Martina siguen sintiéndose culpables por su traición a Jacobo. Ángela y Curro se reconcilian tras sus discrepancias y disputas por las dudas del muchacho a irse de La Promesa tras la celebración de la boda.

Después del anuncio de Cristóbal, Teresa y Ricardo recuperan sus funciones en el servicio. Manuel explica a Julieta la propuesta que le hizo a Ciro y que no soporta la idea de perderla.