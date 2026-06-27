Lo nunca visto: 'Tu cara me suena' dicta sentencia al mismo ganador por quinta vez en la gala 11 con división de público y jurado

'Tu cara me suena 13' ha vivido este viernes 26 de junio una undécima gala marcada por una predecible victoria que, por primera vez en semanas, se ha saldado con una fuerte disparidad entre los votos del público y el jurado. Si bien Leonor Lavado ha continuado coronando el fondo del ranking como Gusanito, Cristina Castaño deslumbraba como Silvia Pérez Cruz y Sole Giménez daba la sorpresa con su magistral número como Amaral.

El primer puesto de la noche fue a parar una semana más a J Kbello, que por tercera semana consecutiva se hizo con el oro de la noche, gracias a su impresionante puesta en escena junto a Nia recreando la Superbowl de Beyoncé y Bruno Mars. El segundo escalón lo ocupó este viernes María Parrado por su número como Olivia Dean, mientras que el bronce de la noche quedó reservado a Martín Savi por su impresionante imitación de Madonna.

J Kbello y Nia convierten 'Tu cara me suena' en la Superbowl de Beyoncé y Bruno Mars y Aníbal Gómez pone al público a vibrar como Ximo Bayo

J Kbello y Nia deslumbran como Bruno Mars y Beyoncé

Con dos victorias consecutivas a sus espaldas y la gran final a la vuelta de la esquina, J Kbello orquestó este viernes el inicio de la undécima gala de 'Tu cara me suena' a golpe de Superbowl, con un despliegue de bailarines y coreografía junto a su inseparable compañera de 'Hasta el fin del mundo', Nia Correia. El dúo se transformó en Bruno Mars y Beyoncé para recrear el mítico 'dance off' de los artistas al ritmo de 'Formation' y 'Uptown Funk', elevando el nivel de la noche desde el primer minuto.

"¿Quién ha visto alguna vez aquí esto? Es que yo no lo he visto nunca", exclamó Àngel Llàcer incrédulo ante el despliegue del tándem de artistas, aplaudiendo una semana más el impecable trabajo del gaditano, que este viernes firmó su quinta victoria en el concurso. "Cuánto talento hay en nuestro país, hay que traer el fútbol americano aquí para que estos dos puedan hacer la Superbowl", señaló el catalán a modo de propuesta.

"Yo lo tengo muy claro, me he quedado con ganas de Mars… Qué guay tenerte aquí Nia, lo has hecho también, os lo habéis pasado también. Pero no es solo eso, son las horas de trabajo que le habéis echado, por el amor de Dios… Tienes mucha posibilidad de 12", aseguró Chenoa mucho antes de que el intérprete y bailarín anotase una de sus victorias más dispares de 'Tu cara me suena 13' al final de la noche.

El siguiente en salir a escena fue Aníbal Gómez, que un viernes más contagió su carisma y su buena actitud al público y al jurado, en esta ocasión enfundándose en las mejores galas de Ximo Bayo para protagonizar una puesta en escena de lo más excéntrica coreando 'La tía Enriqueta' junto al público de plató, que como cada semana disfrutó y agradeció el espectáculo con tintes cómicos del concursante.

"Qué suerte tenemos en este programa de tenerte. Tienes genio, tienes comedia, interpretas… Me quiero dirigir a tu madre y a tu padre para darles las gracias por haberte traído al mundo. Eres una persona que controla muy bien el baile, el canto, la comedia la tienes muy bien", señaló Florentino Fernández entre aplausos. "Siempre nos sacas una sonrisa y es una alegría verte", añadió Llàcer en la misma línea.

Cristina Castaño deslumbra como Silvia Pérez Cruz, mientras que Paula Koops no convence como Nicole Kidman

Cristina Castaño emociona como Silvia Pérez Cruz

La siguiente en pasar por el pulsador de 'Tu cara me suena' fue Cristina Castaño, que esta semana tenía el reto mayúsculo de replicar la sensibilidad y el ambiente mágico que Silvia Pérez Cruz crea durante sus actuaciones en directo. Una tarea que la actriz superó una semana más con creces con su cuidada interpretación de 'Alfonsina y el mar', que si bien no le valió para regresar al 'Top 3' de este viernes, volvió a obtener una oleada de aplausos del público y el jurado.

"Creo que has agarrado la esencia, el ir flotando con una canción que creo que es de las más bonitas del mundo, para mí por lo menos. Como siempre, has captado perfectamente el sello de la canción", señaló Chenoa visiblemente sorprendida, pero consciente del inagotable potencial de la actriz. "A mí ha habido momentos que se me han puesto los pelos de punta. Lo has hecho muy bien, yo estoy muy orgullosa de ti, porque sin dedicarte a la canción podrías hacer un disco e incluso hacer conciertos donde te de la gana", sentenció Lolita.

Más tarde, Paula Koops tomó el relevo de la actriz para inundar el escenario de una historia de amor junto a Miki, que esta semana acudió a 'Tu cara me suena' para acompañar a la artista en el romántico dueto de Nicole Kidman y Robbie Williams en 'Something Stupid'. Sin embargo, ni el esmerado trabajo vocal de ambos, ni la complicidad que mostraron bailando durante todo el número a escasos centímetros el uno del otro fue suficiente para estar a la altura de la undécima gala.

"La verdad es que tiene mucha dificultad esta canción. La escucha que habéis tenido el uno con el otro cantando cada uno una melodía distinta… Eso la gente lo tiene que saber. Y la química que habéis creado entre los dos, porque ha habido un momento en el que sobrábamos", se limitó a señalar Lolita Flores aplaudiendo su esfuerzo sin adelantar la baja puntuación que le otorgarían al final de la noche.

Leonor Lavado asegura las risas como Gusanito y Jesulín de Ubrique lo intenta sin éxito como Jarabe de Palo

Jesulín de Ubrique se mete en la piel de Jarabe de Palo

Y una semana más, Leonor Lavado se aseguró de facilitar el trabajo del jurado de 'Tu cara me suena' firmando la esperada parodia de la noche, que este viernes llegó con extrema facilidad ante la tarea que el pulsador le encomendó al final de la última gala: transformarse en Gusanito. Así, la cómica vibró al ritmo de 'Vive la vida' y consiguió poner al público a bailar en un número cargado de energía y buen rollo.

"Vocalmente Gusanito no estaba ni se le espera, pero cuidado con los gestos que estaban muy currados", se limitó a señalar Chenoa antes de que la valoración de la humorista, como viene siendo costumbre, degenerase en un sinfín de bromas internas para rellenar tiempo de emisión y desembocase en una especie de "prueba" sobre el escenario con el resto de compañeros, sin hacer alusión a su desempeño sobre el escenario.

Quién sí se esforzó una semana más por escapar de las garras de la parodia fue Jesulín de Ubrique, que sin embargo asumió con entereza el papel que 'Tu cara me suena' tiene asignado para él en plena recta final teniendo en cuenta el elevado nivel de sus compañeros. De esta forma, el ex torero firmó una elaborada puesta en escena junto a una banda como Jarabe de Palo, estirando todo lo posible su potencial vocal para hacer justicia a 'Depende'.

"Hombre la canción la has cantado… Ha estado a tono, no has desafinado, solo un poco al principio. Le has echado mucho valor", señaló Lolita Flores entre risas mientras este reivindicaba su derecho a "pasarlo bien y entretener" mientras el resto de sus compañeros escalan posiciones en el ranking. Una positiva actitud con la que el sevillano aceptó una semana más el penúltimo puesto de la lista.

Martín Savi da la sorpresa como Madonna y Sole Giménez firma su mejor imitación como Amaral

Martín Savi sorprende con su versión de Madonna

Poco después, el escenario de 'Tu cara me suena' se convirtió en un balcón presidencial encabezado por Martín Savi en las mejores galas de Madonna, o mejor dicho, de Eva Perón. El argentino asumió sin problemas enfundarse el icónico look de la reina del pop para firmar uno de los números de la noche interpretando 'Don't cry for me Argentina', ganándose una ovación del público.

"Con la delicadeza que lo has hecho, el sentimiento que le has puesto… Qué bonita la puesta en escena, os agradezco cómo lo habéis hecho desde el cariño creando esta energía única", destacó Àngel Llàcer completamente asombrado. "De repente se ha creado una cosa aquí que es mágica de este programa y tú eres muy responsable de la magia que pasa en este programa desde hace algún tiempo y te lo quiero agradecer. Eres un ser maravilloso, tienes mucho por dar. Eres muy atrevido, lo que has hecho hoy no era nada fácil y te has atrevido, porque tu talento es interminable", añadió el miembro del jurado entre aplausos.

Pero entonces, Sole Giménez tomó el escenario de 'Tu cara me suena' despojándose de los bailarines y parafernalia que había exigido semanas atrás para brillar, protagonizando una de las sorpresas más sonadas de la noche al deslumbrar como en pocas galas transformada en Amaral. La intérprete consiguió despojarse de su inconfundible sello personal que en ocasiones perjudica a sus imitaciones para sumergirse de lleno en 'El universo sobre mí', que coronó con una lluvia de rosas del jurado.

"Esta actuación se va a quedar para mí como una de mis favoritas de tu paso por el programa", aseguró Chenoa nada más finalizar la aplaudida actuación. "Lejos de la interpretación, de la energía, de cómo lo has hecho… El alma, es que le pones alma a todo. Nos contagias de energía y nos lo haces pasar tan bien, además Amaral es tan complicado", destacó Florentino Fernández, deshaciéndose en aplausos.

María Parrado continúa imparable como Olivia Dean

María Parrado vuelve a triunfar con su Olivia Dean

Finalmente, María Parrado fue la encargada de cerrar la undécima gala de 'Tu cara me suena' protagonizando una esmerada imitación de Olivia Dean que le valió para hacerse con el segundo puesto de la noche. La benjamina de la edición consiguió brillar una semana más replicando a la perfección el vídeo musical de 'So easy (to fall in love)'.

"Creo que es una de las imitaciones más bonitas y más dulces de la noche sinceramente. Que afinación, has estado muy contenida pero has demostrado ese potencial vocal. Es una de esas canciones en las que te das cuenta que no hace falta gritar para ver que alguien sabe cantar", advirtió Chenoa sobre su reto de esta semana.

"Hay una diferencia entre ser cantante y ser una gran artista y tú eres una gran artista. Has tenido que hacer todo esto con un nivel de concentración brutal. O sea, tu cabeza no para de funcionar, tienes una inteligencia brutal. Lo que tenías que hacer hoy era súper difícil, yo te escuchaba y pensaba que era un disco", añadió Àngel Llàcer poco antes de iniciar las votaciones y coronar a un previsible ganador.

J Kbello firma su quinta victoria en 'Tu cara me suena' con gran disparidad entre el público y el jurado

Y aunque J Kbello reafirmó su asegurada plaza en la final de 'Tu cara me suena' este viernes con su quinta victoria y, muy posiblemente, su título de ganador, el primer puesto que consiguió este viernes no llegó con la misma unanimidad que otras semanas. En lugar de la habitual lluvia de doces que suele recibir por parte del jurado, coincidiendo con el 12 del público, el panel de jueces lanzó valoraciones dispares, otorgando un 9, un 11 y dos 12 al gaditano en esta ocasión. Y si bien el 12 de este viernes por parte del público fue a parar a Martín Savi, el 11 que otorgaron al doble de Bruno Mars fue suficiente para garantizar su victoria. "El numerazo que os habéis marcado hoy, es que me sobran Bruno Mars y Beyoncé, los de verdad, me quedo con vosotros. Es talento y arte lo que habéis hecho, vosotros hoy os habéis salido", aseguraba Lolita Flores tras las votaciones.

Votos del jurado:

J Kbello: 44 (12)

María Parrado: 41 (11)

Sole Giménez: 40 (10)

Cristina Castaño: 35 (9)

Martín Savi: 35 (8)

Aníbal Gómez: 30 (7)

Paula Koops: 27 (6)

Jesulín de Ubrique: 19 (5)

Leonor Lavado: 17 (4)

Votos del público:

Martín Savi: 12

J Kbello: 11

María Parrado: 10

Cristina Castaño: 9

Sole Giménez: 8

Paula Koops: 7

Aníbal Gómez: 6

Jesulín de Ubrique: 5

Leonor Lavado: 4

Votos del jurado+público: