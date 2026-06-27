El público y el jurado enloquecen con el actor Carlos Serrano-Clark en 'Tu cara me suena': Ovación atronadora a su imitación de Héroes del silencio 

'Tu cara me suena 13' ha celebrado este viernes 19 de junio su décima gala en Antena 3 contando como artista invitado con Carlos Serrano-Clark, conocido por sus papeles en series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Acacias 38', y que recientemente ha causado sensación con su papel en la serie 'Entre Tierras 2'.

Así, el actor ha sido el encargado de protagonizar la última actuación que da paso justo después a las valoraciones del jurado. Y Carlos Serrano-Clark ha firmado un atronador número como Héroes del silencio que ha causado una oleada de vítores y aplausos tanto en plató como en redes sociales.

"Me gusta el riesgo, si vienes una vez de invitado tienes que arriesgar", ha confesado el intérprete a Manel Fuentes minutos antes de pasar por el clonador del programa e irrumpir en el escenario transformado en una copia casi perfecta de Enrique Bunbury que ha revolucionado tanto al público de plató como al jurado. "¿Dónde hay que firmar?", ha señalado entusiasmado cuando el presentador le ha planteado la posibilidad de su fichaje para la próxima temporada justo antes de arrancar su número.

Carlos Serrano-Clark enloquece al jurado y al público durante su debut en 'Tu cara me suena' y las redes piden su fichaje en la próxima edición

Así, una vez ha tomado el escenario de 'Tu cara me suena 13' al ritmo de 'Entre dos tierras', el actor acostumbrado a series de época ha desatado su lado más rockero para firmar una imitación de matrícula de honor que ha puesto a vibrar a todos los presentes en plató, colándose en el podio de las actuaciones de invitados más memorables de la presente temporada y ganándose un aplauso del jurado. "¿Tú sabes lo que has hecho? Le podéis aplaudir por favor. ¡Mira lo que has hecho! La gente está enloquecida", ha señalado Àngel Llàcer, sin dar crédito al potencial de Carlos Serrano-Clark.

Justo después, la madre del actor, que se encontraba en las gradas del público observando el debut de su hijo en el concurso de Antena 3, ha bajado hasta el escenario para trasladarle la petición del presidente del jurado. "Si tu hijo está aquí en la temporada 14 tú te vienes a cada gala a verlo, cada viernes aquí religiosamente. Se lo vas a dar tú porque eres su madre", ha propuesto Llàcer antes de mostrar la placa con la que a menudo piden el fichaje de un concursante en la próxima temporada.

"Debes estar en 'Tu cara me suena 14'", clamaba su madre junto a Àngel Llàcer y compañía entre aplausos con el mismo fervor que la semana pasada pidieron el fichaje de Naiara, tras su apoteósica imitación de Rocío Jurado. "Muchas gracias a todo el equipo, es increíble. Me lo he pasado muy bien, y bueno… Quién sabe", ha señalado Carlos Serrano-Clark totalmente emocionado por la respuesta del público y el jurado. Una oleada de aplausos que también se ha trasladado a las redes sociales.

Muy bien!! Tengo a una fan absoluta de Héroes Del Silencio al lado ( mi madre ) y dice que los movimientos, voz .....vamos que muy bien

#TCMS11 — Miriam DJ🐬 (@MDjaidani) June 26, 2026

#TCMS11 El invitado de hoy tuve q pensar mucho para recordar de quien era "el novio buenazo", pero qué bien lo está haciendo. Guaaau — ℘єᖇɨզʊᎥᏖค ☮️ (@BlossomBrewster) June 26, 2026

Qué excelente imitación; tiene que estar en Tu cara me suena 14. #TCMS11 — Olga_Olguita_Olga (@OlgaCaotica) June 26, 2026

Oye pues está haciendo muy bien de Bunbury #TCMS11 — Meripopins ˚⋆ ☾⭒.˚ (@Meripopins07) June 26, 2026

Carlos tiene que estar en la próxima edición me encanta, entres dos tierra Héroes del Silencio #TCMS11 — Adassa🇮🇨 💕 (@Adassa20paCa) June 26, 2026

Qué bien lo hace Carlos de Bunbury!! 👏🏻👏🏻👏🏻 #TCMS11 — Zorrista del Metál 🦊🏳️‍🌈🤘🏻 (@marujadelmetal) June 26, 2026

No sé quién es este chico pero la verdad es que muy buena imitación de Bunbury#TCMS11 — Kache (@Kache) June 26, 2026

Ostras Carlos lo está bordandoooo!! #TCMS11 — Ɛѕтнєя ☥ (@ItsmeLilStar) June 26, 2026

Ostras, pues la mejor imitación de la noche es la del invitado #TCMS11 — Leoalcuadrado (@leoalcuadrado1) June 26, 2026

Ha clavado a Bunbury #TCMS11 — Mατεο ❤️💙❄️ (@itsMat_24) June 26, 2026

Wow que bien lo ha hecho Carlos #TCMS11 — Miriam (@MiriamMinguez) June 26, 2026

Una pena que Carlos Serrano no sea concursante porque para mí se llevaría esta noche los cuatro 12 imitando a "Héroes del Silencio" Que puta maravilla. #TCMS11 — N♡ (@styles_naxy) June 26, 2026

El invitado de nuevo clavando a Héroes del Silencio! Carlos se ha coronadoooo #TCMS11 — Cris (@kristian_ro11) June 26, 2026

Pues si Carlos lo va a hacer así de bien siempre, lo quiero concursando una temporada completa (me da igual si es el año que viene o al siguiente) #TCMS11 — Milagros (Mila) Lozano 🕑🕘 (@Milalozanolope2) June 26, 2026

Carlos maravillosa actuación👏👏👏#TCMS11 — Inmaculada Santana García (@inma23comenta) June 26, 2026