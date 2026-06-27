El público y el jurado enloquecen con el actor Carlos Serrano-Clark en 'Tu cara me suena': Ovación atronadora a su imitación de Héroes del silencio 

'Tu cara me suena 13' ha celebrado este viernes 19 de junio su décima gala en Antena 3 contando como artista invitado con Carlos Serrano-Clark, conocido por sus papeles en series como 'Cuéntame cómo pasó' o 'Acacias 38', y que recientemente ha causado sensación con su papel en la serie 'Entre Tierras 2'.
Así, el actor ha sido el encargado de protagonizar la última actuación que da paso justo después a las valoraciones del jurado. Y Carlos Serrano-Clark ha firmado un atronador número como Héroes del silencio que ha causado una oleada de vítores y aplausos tanto en plató como en redes sociales.
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"Me gusta el riesgo, si vienes una vez de invitado tienes que arriesgar", ha confesado el intérprete a Manel Fuentes minutos antes de pasar por el clonador del programa e irrumpir en el escenario transformado en una copia casi perfecta de Enrique Bunbury que ha revolucionado tanto al público de plató como al jurado. "¿Dónde hay que firmar?", ha señalado entusiasmado cuando el presentador le ha planteado la posibilidad de su fichaje para la próxima temporada justo antes de arrancar su número.
Carlos Serrano-Clark enloquece al jurado y al público durante su debut en 'Tu cara me suena' y las redes piden su fichaje en la próxima edición
Así, una vez ha tomado el escenario de 'Tu cara me suena 13' al ritmo de 'Entre dos tierras', el actor acostumbrado a series de época ha desatado su lado más rockero para firmar una imitación de matrícula de honor que ha puesto a vibrar a todos los presentes en plató, colándose en el podio de las actuaciones de invitados más memorables de la presente temporada y ganándose un aplauso del jurado. "¿Tú sabes lo que has hecho? Le podéis aplaudir por favor. ¡Mira lo que has hecho! La gente está enloquecida", ha señalado Àngel Llàcer, sin dar crédito al potencial de Carlos Serrano-Clark.
Justo después, la madre del actor, que se encontraba en las gradas del público observando el debut de su hijo en el concurso de Antena 3, ha bajado hasta el escenario para trasladarle la petición del presidente del jurado. "Si tu hijo está aquí en la temporada 14 tú te vienes a cada gala a verlo, cada viernes aquí religiosamente. Se lo vas a dar tú porque eres su madre", ha propuesto Llàcer antes de mostrar la placa con la que a menudo piden el fichaje de un concursante en la próxima temporada.
"Debes estar en 'Tu cara me suena 14'", clamaba su madre junto a Àngel Llàcer y compañía entre aplausos con el mismo fervor que la semana pasada pidieron el fichaje de Naiara, tras su apoteósica imitación de Rocío Jurado. "Muchas gracias a todo el equipo, es increíble. Me lo he pasado muy bien, y bueno… Quién sabe", ha señalado Carlos Serrano-Clark totalmente emocionado por la respuesta del público y el jurado. Una oleada de aplausos que también se ha trasladado a las redes sociales.
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Como redactor de El Televisero me ocupo de seguir minuto a minuto la actualidad de la pequeña pantalla, saltando de cadena en cadena para plasmar en mis artículos lo más destacado del día, en los diferentes programas de televisión, el veredicto de la audiencia en redes, virales y cualquier información de interés sobre la programación.