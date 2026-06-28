Alba Carrillo señala el mayor error de su carrera: "Sonsoles me llamó pero yo me quedé en Mediaset; evidentemente me equivoqué"

Alba Carrillo está de enhorabuena. Y es que el programa que presenta en TEN, 'El Sótano Club', acaba de renovar por una segunda temporada. Sin embargo, pese a que ahora mismo las cosas le van muy bien, la exmodelo tiene una espinita clavada, como así ha confesado ella misma.

El pasado jueves, 25 de junio, Alba Carrillo fue una de las invitadas del estreno de 'La más grande', el documental sobre la vida de Rocío Jurado que ya se puede ver en Moviestar Plus+. Tras posar en el photocall junto a su madre, Lucía Pariente, la presentadora charló con los medios de comunicación que cubrían el evento en los madrileños Cines Callao. Como íntima amiga de Rocío Carrasco que es, Alba no se quiso perder un día tan importante para la hija de 'La más grande', quien ha participado en la producción de la docuserie sobre su madre.

En declaraciones para COOL, la conductora de 'El Sótano Club' habló sobre su actual momento profesional. Con la naturalidad y sinceridad que la caracteriza, Alba Carrillo reconoció que aún a día de hoy, se arrepiente de haber rechazado una oferta laboral que le hicieron en el pasado. "Es verdad que cuando Sonsoles Ónega se fue a Antena 3, me llamó. Y yo, por fidelidad a Mediaset y a la productora de Unicorn Content, me quedé. Pero siempre he pensado que me equivoqué. Bueno, evidentemente me equivoqué y tenía que haber tomado otra decisión", confiesa.

Fue en el año 2022 cuando Sonsoles Ónega abandonó Mediaset, donde presentaba 'Ya es mediodía' en Telecinco, para dar el salto a Atresmedia, en concreto a Antena 3. Poco después se puso al frente de 'Y ahora Sonsoles'. Para Mediaset, Unicorn Content y, en especial, para Ana Rosa Quintana, ese movimiento de la periodista fue considerado como una traición. Ahora hemos sabido que en aquel momento, la presentadora ofreció a Alba Carrillo acompañarla en las tardes de Antena 3.

Alba Carrillo se arrepiente de no haberse ido con Sonsoles Ónega a Antena 3

Sin embargo, la exmujer de Feliciano López asegura que cree en el destino y que todo ocurre por algo: "Lo que sucede conviene. Mi camino era este". En cualquier caso, ella está feliz como presentadora de 'El Sótano Club', del que dice, orgullosa: "Es un programa pequeñito que ha arrancado con humildad. Pero vamos teniendo entrevistas cada vez mejores". De hecho, esta pasada semana ha recibido en el plató a Rocío Carrasco y a Irene Montero, y la próxima contará con la presencia de Sarah Santaolalla. "Vamos abriéndonos paso. Estoy en una faceta de presentadora ya en temas políticos, temas sociales que creo que son importantes que también, aparte de la prensa del corazón, puedo tratar", añade.

A la pregunta de si es un formato en el que ella se sentía más libre que en una televisión de ámbito estatal, Alba Carrillo deja claro que "yo me siento libre vaya donde vaya, porque es que así soy yo. Cuando te formas no me da miedo el futuro, porque sé que si no, encontraré otro trabajo y estaré en otro lado. Pero ha costado mucho tiempo poder hablar en libertad para que nadie me censure ni yo misma me autocensure, entonces no me pienso permitir no decir lo que pienso".

En sus declaraciones a COOL, Alba Carrillo también ha hablado de su gran amistad con Rocío Carrasco, a la que siempre ha defendido con uñas y dientes: "Haga lo que haga, voy a estar apoyándola igual que ella me apoya a mí en todo. A Rocío Jurado no la pude conocer, pero es un icono de nuestra cultura. Es una de las voces más increíbles que hemos tenido en el mundo. Fue la voz del milenio. Fue una mujer feminista y anticipada a su tiempo. Es que era todo".

Por último, la presentadora se pronuncia sobre el documental que se estaría preparando sobre Mila Ximénez, con la que ella coincidió en 'GH VIP'. Según Alba, "la información que yo tengo es que se ha hecho y que se ha censurado por parte de Mediaset". "Mila Ximénez, te guste o no te guste es una persona importantísima para el mundo de la televisión, igual que 'Sálvame' y todos sus compañeros. Hubiera sido un bonito homenaje", sentencia.