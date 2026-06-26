'Sueños de Libertad', avance semanal del 29 de junio al 3 de julio: El vuelco imprevisible con Andrés y las sospechas tras la muerte de Brossard

'Sueños de Libertad' atraviesa un momento importante tras la vuelta de Fina (Alba Brunet), la decisión de llevar la fábrica a Tánger, la salida de la cárcel de Nieves y la trágica e inesperada muerte de Brossard.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios que se emitirán en Antena 3 entre el lunes 29 de junio y el viernes 3 de julio a continuación:

Avance del capítulo 592 de 'Sueños de libertad' del lunes 29 de junio

Miguel, Nieves y Pablo en 'Sueños de libertad'

Damián insiste en su decisión de vender La Industrial para poder afrontar la compra de las instalaciones de la fábrica a Brossard. Pero Tasio intenta convencer a su padre de que se olvide de la venta porque con la muerte de Brossard todo podría cambiar si su hijo prefiere mantener la producción en Toledo y le pide esperar a hablar con Félix Cifuentes y saber cuáles son los planes de Hugo Brossard.

Mabel nota a su hermano muy distraído y trata de saber qué le ocurre y finalmente Miguel le confiesa que tenía razón y le afirma que tiene sentimientos hacia Claudia y no sabe cómo actuar con ella . Y Mabel le aconseja que de el paso de hablar con ella. Precisamente, la dependienta pone a Manuela al corriente de los rumores sobre la relación de Begoña y Eduardo, tras lo que el ama de llaves le cuenta todo al chófer.

Por su parte, Andrés habla con Begoña sobre las habladurías sobre su relación con Eduardo y le muestra todo su apoyo. Por otro lado, Pablo le cuenta a Nieves que ha hablado con Salva y ha podido conocer mejor a la persona de la que está enamorada su hija y Nieves da la cara por el cantinero ante los ataques de su marido. Tras enterarse por Miguel de lo que piensa su padre de Salva, Mabel se enfrenta con él.

Don Agustín se encara con Paula tras descubrir que está trabajando como operaria en la fábrica y el párroco le pide decencia y decoro. Tras ello, Paula no duda en reprocharle a Tasio su actitud hacia las mujeres al despreciarla cuando coincidieron en la cantina.

Digna le hace ver a Fina que su padre estaría muy orgulloso de ella tras ver cómo ha madurado y le avisa de que Marta no está preparada para estar con alguien tan autónoma. Mientras, Fina le confiesa que le da rabia haber hecho las cosas tan mal con Bianca. Finalmente, Félix Cifuentes acude a La Industrial y deja entrever que los planes del traslado a Tánger se mantienen.

Avance del capítulo 593 de 'Sueños de libertad' del martes 30 de junio

Cloe y Marta se confiesan

Marta se enfrenta con Tasio por su idea de seguir con La Industrial y que los De La Reina se queden sin nada y las instalaciones caigan en manos de Floral. Mientras, Andrés trata de mediar entre ellos para que no caigan en enfrentamientos y se compromete a convencer a Hugo Brossard para mantener la producción en Toledo.

Salva visita a Nieves en el dispensario para darle la bienvenida de nuevo a la colonia y aprovecha para pedirle consejo sobre cómo acercarse a Pablo y convencerle de que es una buena persona. Por su parte, Carmen llama a Claudia y la dependienta decide contarle que Tasio ha contratado a Paula como operaria en la fábrica ante las insistencias en saber si su marido y la doncella siguen relacionándose.

Félix Cifuentes no tiene reparos en mostrarle a Cloe las sospechas de lo beneficiosa que puede ser la muerte de Brossard para los De La Reina pues sigue sin entender que el francés se olvidara de sus pastillas y ella da la cara por la familia. Mientras, Damián se muestra con dolor porque Tasio sea tan orgulloso y no valore el legado familiar como sus hermanos.

Por su parte, Tasio decide confesarse con don Agustín por lo sucedido con Paula. Y Salva da un paso al frente y decide pedir un préstamo para poder abrir un negocio nuevo ante el posible cierre de la cantina y le cuenta sus planes a Miguel. Por su lado, el doctor se arma de valor y le pide una cita a Claudia.

Eduardo le pide a Begoña perdón por las habladurías de la colonia y ella le confiesa que lo único que le preocupa es cómo le pueden afectar a sus hijos. Y Gabriel se encara con su mujer tras sentirse humillado por los rumores y le pregunta si es verdad que se ha acostado con el chófer. Finalmente, Fina descubre que Marta le ha ocultado que Bianca la llamó.

Avance del capítulo 594 de 'Sueños de libertad' del miércoles 1 de julio

Nieves, Pablo y Mabel tienen un pequeño enfrentamiento

Beatriz trata de saber qué le ocurre a Begoña y la enfermera le confiesa que su marido se ha enterado de los rumores sobre su relación con Eduardo y le ha abroncado poniéndole en duda como madre.

Andrés no se da por vencido y trata de acercarse a Valentina para retomar su relación y ella le deja entrever su decisión de marcharse de Toledo. Mientras, Tasio habla con Paula y le pide perdón por haberle hecho daño y le pone al corriente de todo su pasado. Asimismo, le deja claro que merece alguien que la quiera de verdad.

Félix Cifuentes no duda en preguntarle a Gabriel por la muerte de Brossard ante sus sospechas de que los De La Reina están detrás y el abogado defiende que todo fue un accidente. Y tras hablar con Miguel sobre la negativa de Claudia a su cita, Manuela habla con su sobrina y anima a que le de una oportunidad al doctor.

Fina se encara con Marta por haberle ocultado la llamada de Bianca y le deja claro que si rompió con ella es por estar con ella pero que lo hizo de mala manera y trata de saber qué necesita para demostrarla que puede confiar en ella. Mientras, Marta le confiesa que tiene miedo a perderla.

Marta y Tasio vuelven a discutir después de que le pille hablando con Carmen y su hermano estalla contra ella acusándole de acabar con su matrimonio. Finalmente, don Agustín acude a ver a Begoña por los rumores sobre su relación con Eduardo y la enfermera no duda en pedirle ayuda al párroco para que consiga parar las habladurías. Por otro lado, Beatriz aprovecha para volver a malmeter a Gabriel.

Avance del capítulo 595 de 'Sueños de libertad' del jueves 2 de julio

Miguel y Claudia disfrutan de su cita

Julia empieza a notar la gran tensión entre sus padres y no duda en preguntar lo que está ocurriendo. Tras ello, Begoña le pone al corriente de las habladurías que corren por la colonia sobre su supuesta relación con Eduardo para evitar que se entere por otras personas.

Marta se niega a seguir compartiendo espacio con Tasio tras sus acusaciones y él termina pidiéndole disculpas tras enterarse de que fue Claudia la que le contó todo a Carmen. A su vez, Digna le hace ver que nadie está en contra de él en la familia y trata de mediar para que vuelva la paz.

Salva recibe la llamada del banco y le da un fuerte varapalo al anunciarle que no le van a dar el préstamo por su pasado en prisión. Por su parte, Cloe y Fina tienen una conversación sobre Marta y sus inseguridades.

Gabriel se presenta en La Industrial y le habla de los rumores sobre Begoña y Eduardo a Damián y le exige que le despida. Tras ello, el De La Reina no duda en interrogar a Manuela sobre ello y ella da la cara por el chófer. Por su parte, Miguel y Claudia disfrutan de su cita mientras el doctor da rienda suelta a sus rarezas.

Andrés habla con Hugo Brossard para convencerle de parar la idea de trasladar la producción a Marruecos. Paralelamente, Félix Cifuentes no duda en enfrentarse a Tasio por haber provocado la muerte de Brossard y haberle puesto en tensión con su borrachera. Finalmente, Cloe anuncia la decisión final de Hugo Brossard sobre el futuro de la fábrica y confirma que la producción se queda en Toledo gracias al movimiento de Andrés.

Avance del capítulo 596 de 'Sueños de libertad' del viernes 3 de julio

Gabriel, Begoña y Juanito en 'Sueños de libertad'

Claudia habla con Paula tras saber por Tasio que le contó todo sobre su pasado y no duda en ponerle límites a la operaria. Y es que aunque le da compasión su situación, no puede olvidarse de lo que pasó entre ella y el marido de su amiga Carmen. Por ello, le deja claro que jamás serán amigas.

Mabel decide acudir finalmente a la comida familiar de los Salazar pese a su enfrentamiento con su padre por lo que piensa de Salva. Y lo hace junto al cantinero. Lo que nadie esperaba es que finalmente Pablo iba a aprovechar la velada para limar asperezas con el novio de su hija.

En mitad de todos los rumores sobre su relación con Begoña, Eduardo recibe la peor de las noticias por boca de Damián.

Mabel no duda en hablar con Claudia para expresarle los sentimientos que tiene su hermano hacia ella. Sin embargo, la dependienta no tiene muy claro lo que siente hacia el doctor.

Y las habladurías sobre Begoña y Eduardo no cesan y terminan pasando factura a Julia. La joven acaba peleándose con un compañero de clase para salir en defensa de su madre.