'Sueños de Libertad', avance capítulo 591 del viernes 26 de junio: Tasio, en jaque por la muerte de Brossard en la serie de Antena 3

'Sueños de Libertad' atraviesa un momento importante tras el regreso de Fina (Alba Brunet), la decisión de Brossard de llevar la fábrica a Tánger y la salida de la cárcel de Nieves y la trágica e inesperada muerte de Brossard.

Esta tercera temporada de la serie diaria de Antena 3 se ha revolucionado con la incorporación de diez nuevos actores y actrices a su reparto. Fernando Andina, Itziar Atienza, Xenia Tostado, Ana Carlota Fernández, Marco H. Medina, Delia Brufau, Javier Lara, Carlos Troya, Marina Orta, Laura Rozalén y Alberto Lozano interpretan a los últimos personajes en llegar a la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay, Oriol Tarrasón o Nancho Novo.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', la guardia civil se presenta en casa de los De La Reina para esclarecer las causas de la muerte de Brossard pues nadie entiende que el francés no llevara encima las pastillas para el corazón. Tras descubrirlo, Tasio empieza a ponerse nervioso al ser consciente de que al tener el pastillero del francés podrían acusarle de haber acabado con su vida. Mientras, Damián abronca a su hijo por la actitud que tuvo con el empresario.

Tras su puesta en libertad y después de ver como poco a poco la normalidad va volviendo a su vida y la de su familia, Nieves propone hacer una comida para celebrar su regreso y además no duda en invitar a Salva, algo que no hace demasiada gracia a su marido.

Después de descubrir la muerte de Brossard, Beatriz no duda en sospechar de Gabriel, pero él le deja bien claro que él solo intentó boicotear la venta de las instalaciones a los De La Reina y que el francés murió por un ataque al corazón.

Tras sentirse cada vez mejor cuando está con Claudia, Miguel se niega a reconocer que le gusta la dependienta y que siente algo especial por ella. Y después de una conversación con Mabel, da el paso y le hace un regalo a Claudia. Por su parte, Marta se entera de los rumores de la relación entre Begoña y Eduardo y pone a Andrés al corriente.

Pablo no duda en agradecerle a Damián la ayuda que tuvo para encontrar un abogado que consiguiera defender a Nieves y sacarla de prisión. Por otro lado, Pablo interroga a Salva acerca de sus ambiciones de futuro y lo que busca en su relación con Mabel.

Finalmente, la guardia civil encuentra el pastillero de Brossard debajo de la mesa de Gabriel después del movimiento de Tasio. Y pese a que las autoridades anuncian que la investigación sobre lo sucedido se ha archivado, Tasio no para de sentirse culpable.

Marta y Fina en 'Sueños de libertad'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Sueños de libertad'?

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras presentarse borracho en el despacho en plena reunión de Andrés con Brossard, Tasio regresaba a casa y Damián no daba crédito ante lo que ha sido capaz su hijo. Y Brossard se presentaba en casa de los De La Reina para pedir las disculpas de Tasio y terminaba sufriendo un ataque al corazón que provocaba su muerte. Un fallecimiento que conmocionaba a toda la colonia.

Pablo no aguantaba más y humillaba públicamente a Don Agustín en la cantina al ver que sigue atacando a su mujer en presencia de toda la colonia. Después, Nieves le agradecía a su marido la defensa que hizo de ella ante el párroco.

Manuela le pedía a Claudia que por favor sea más amable con Paula y que comprenda la difícil situación en la que se encuentra la joven tras el despido de los De La Reina.

Marta le ocultaba a Fina la llamada de Bianca. Y Begoña se enteraba por Valentina de los rumores que circulan sobre ella y su relación con Eduardo. Después de que Gabriel se encare con ella, Beatriz trataba de mostrarle su apoyo.

Tasio se despertaba con resaca y descubría gracias a Andrés todo lo sucedido con Brossard en el despacho y cómo después el francés falleció en su casa. Además empezaba a recordar todo lo sucedido y cómo fue él quién le quitó las pastillas para el corazón al francés.