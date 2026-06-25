Marc Calderó da un giro radical con su nuevo trabajo lejos de la televisión tras reaparecer por sorpresa en Mediaset

Marc Calderó ha sido, en los últimos años, una figura clave de nuestra televisión, presentando varios programas en Mediaset y en TVE. Sin embargo, el periodista ha decido dar un cambio radical a su vida e iniciar una nueva etapa profesional, lejos de España y de los platós.

Desde hace algunas semanas, dirige el área de Comunicación de la Cámara de Comercio de España en Reino Unido. Según ha explicado él mismo, se trata de un cargo que le "permite trabajar con algunas de las principales empresas españolas establecidas en UK, colaborar estrechamente con la Embajada de España en el Reino Unido, gestionar la relación con los medios y desarrollar la estrategia de comunicación de una entidad tan relevante".

Durante los últimos años, Marc Calderó desarrolló su carrera profesional en la pequeña pantalla. En Mediaset comenzó como reportero de 'Informativos Telecinco' para después dar el salto como presentador sustituto de Sonsoles Ónega en 'Ya es mediodía'. Tras abandonar el grupo de comunicación italiano comenzó una nueva etapa en RTVE, donde se puso al frente del magacín 'Hablando claro', moderó los debates de 'El Conquistador' e incluso fue presentador junto a Ruth Lorenzo y Ana Prada del 'Benidorm Fest 2024'. Recientemente apareció por sorpresa como enviado especial desde Londres para 'Informativos Telecinco'.

"Mientras presentaba" la preselección de Eurovisión, Marc Calderó cursó un máster de comunicación corporativa e institucional y protocolo. Esto le permitió adquirir la formación necesaria para ocupar su nuevo cargo en la Cámara de Comercio. Ha sido él mismo el que ha anunciado su nuevo rumbo profesional a través de su perfil de Instagram.

Marc Calderó comunica su nuevo reto profesional

"Quienes me conocéis sabéis que llevo años diversificando mi carrera profesional dentro del mundo de la comunicación, centrando cada vez más mi actividad en proyectos corporativos e institucionales. Un camino que me ha llevado, en ocasiones, a dejar pasar oportunidades y propuestas televisivas", ha empezando explicando en su post de la citada red social.

"Sin embargo, toda la experiencia periodística adquirida delante de las cámaras la aplico, ahora, a mi nuevo reto profesional que espero que sea igual de inspirador que los anteriores", prosigue Mar Calderó. Aunque descarta que este nuevo trabajo suponga su adiós definitivo a la televisión: "Muchos me habéis preguntado si esto supone un adiós definitivo a la televisión. La verdad es que nunca sabemos lo que no depara la vida".

Lo mismo ha asegurado en el programa 'El Despertador', presentado por Gorka Rodríguez en Radio Nacional de España (RNE): "En esta vida nunca se sabe". Aunque ahora mismo reconoce estar "encantado de la vida" con su nuevo cargo. Hace un tiempo, durante una entrevista con 'The New Barcelona Post', Marc Calderó ya habló de la parte mala de trabajar en la pequeña pantalla: "Hay momentos que es muy agradecido, porque cuando te saludan por la calle ves que tu trabajo gusta, pero después hay otros momentos que es algo más incómodo. Sobre todo, en los momentos más íntimos, en los que, a veces, ves que tu intimidad choca con la faceta pública". Quizá este haya sido el motivo por el cual el presentador ha decidido cambiar su rumbo profesional.