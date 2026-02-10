Marc Calderó regresa por sorpresa a Mediaset cuatro años después con este nuevo proyecto tras quedar fuera de TVE

Los espectadores de 'Informativos Telecinco' se habrán sorprendido este martes al ver a una nueva cara como corresponsal en Londres. Aunque en realidad no es alguien nuevo, sino un rostro que vuelve a la que fue su casa cuatro años después. Hablamos de Marc Calderó.

El periodista vuelve así a Telecinco cuatro años después de su salida de la cadena tras su fichaje por TVE donde fue presentador de 'Hablando claro' junto a Lourdes Maldonado después de dejar 'Ya es mediodía' coincidiendo también con el salto de Sonsoles Ónega a Antena 3.

Así, Marc Calderó ha aparecido este martes en 'Informativos Telecinco' desde Londres para informar sobre la crisis del gobierno de Starmer después de que el que fuera embajador de Reino Unido en EEUU haya aparecido en los papeles de Jeffrey Epstein. Desde entonces el primer ministro británico se encuentra en el punto de mira y son muchas las voces que le piden que dimita.

No obstante, parece que esta aparición ha sido algo temporal tal y como ha explicado el propio Marc Calderó en su cuenta de Instagram. "Hoy he tenido el honor de sustituir —por unas horas— a mi admirada Ainhoa Paredes como corresponsal de Informativos Telecinco en Londres. Ha sido una conexión muy especial", asegura. De esta manera, parece que se ha tratado de una simple sustitución y que Ainhoa Paredes seguirá siendo la corresponsal de 'Informativos Telecinco' en Londres como lleva siendo desde hace 20 años.

El caso Epstein acorrala a Starmer y lo sitúa al borde de la dimisión



Informa @calderomarc pic.twitter.com/YT41mIAeMW — Informativos Telecinco (@informativost5) February 10, 2026

Marc Calderó regresa a Telecinco después de quedarse fuera de TVE

El comunicador de origen barcelonés estudió Periodismo en la Universidad Ramon Llull, ubicada en la capital catalana. Sus primeras experiencias en televisión fueron tanto en TV3 como otras cadenas locales y autonómicas catalanas como Betevé y 8TV.

Su gran oportunidad le llegó en el año 2017 cuando se incorporó a Mediaset como reportero tanto en 'Informativos Telecinco' como en 'Noticias Cuatro' donde se mantuvo hasta 2018. Fue ese año cuando se incorporó al equipo de 'Ya es mediodía' ejerciendo labores de redactor, copresentador y presentador sustituto de Sonsoles Ónega.

En 2022 coincidiendo con la marcha de la presentadora de 'Ya es mediodía' a Antena 3, Marc Calderó también decidió dejar Telecinco y dar el salto a TVE para presentar 'Hablando claro', el magacín matinal que emitió La 1 durante un año con Lourdes Maldonado como copresentadora.

Tras la cancelación de 'Hablando claro', Marc Calderó siguió ligado a TVE donde presentó el especial de 'Saca tu orgullo' así como 'El conquistador. El debate' y la tercera edición del Benidorm Fest en 2024 junto a Ruth Lorenzo e Inés Hernand.