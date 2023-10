Sonsoles Ónega revela su sufrimiento como presentadora en ‘Ya es mediodía’: «Lloraba»

Sonsoles Ónega fue la nueva invitada de Joaquín Sánchez en ‘El Novato’. Una entrega programada justo en la semana en la que la presentadora ha recibido el Premio Planeta 2023 por su novela Las hijas de la criada. Sin embargo, el programa no atrajo la atención del público y se hundió con un 8,5% de share frente a ‘MasterChef Celebrity’ (16,7%) y ‘GH VIP’ (13,8%).

No obstante, Sonsoles dio titulares interesantes al hablar, por ejemplo, de sus inicios como presentadora de un formato propio como ‘Ya es mediodía’ en Telecinco. Jamás creyó que pudiera ser posible y dejar el reporterismo en ‘Informativos Telecinco’ para ponerse a los mandos de un magacín no fue tarea fácil.

Sonsoles Ónega reconoce que, de algún modo, sentía complejos: «Yo pensaba que una periodista como yo no podía estar presentando un programa por una chorrada, porque crees que la gente que presenta programas es gente con atributos físicos evidentes, como altura».

Cuando recibió la propuesta de ‘Ya es mediodía’ fue un shock, pero no dudó en aceptarla. «Yo sabía que evidentemente tenía que decir que sí, que tenía que coger ese tren, pero no sabía si iba a estar a la altura. El verano de 2018 era de llorar todas las noches. Yo me metía en la cama y decía: ‘¿pero qué necesidad?'», desveló Sonsoles Ónega ante Joaquín Sánchez.

«Yo sabía hacer mis croniquitas, mis 25 segundos para Pedro Piqueras y el oficio que tiene ser reportero, pero un plató tiene otras reglas», admitió, pues la forma de trabajar en la calle y en un plató es totalmente distinta. «La audiencia también pesa», afirmó. En ese sentido, el arranque fue complicado: «Sientes que es tu responsabilidad, que si no hay buen dato es por tu culpa, y normalmente suele ser por tu culpa».

Por otro lado, de su etapa en Telecinco, Sonsoles Ónega también recordó su experiencia haciendo realities cuando se puso al frente de ‘La Casa Fuerte’. Para ella fue «enriquecedora»: «Me permitió valorar lo difícil que es hacerlo, porque mantener 4 horas la atención de la gente y que esté entretenida es complicado».

«Yo tenía un perfil muy marcado de periodista de actualidad y hubo gente que me criticó. Ahí te das cuenta de que los prejuicios lo único que hacen es penalizarte. Tú vas a seguir siendo tú, haciendo un reality, un programa de actualidad o estando de reportera en la calle», concluyó.