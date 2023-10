El tirón de orejas de Sonsoles Ónega a Joaquín Sánchez: «No te lo voy a consentir»

Sonsoles Ónega ha sido la invitada de la semana de ‘Joaquín, el novato‘, el formato de entrevistas de Joaquín Sánchez en Antena 3. En el programa, la comunicadora se ha sincerado sobre lo mal que lo pasó en los inicios de ‘Ya es mediodía’ y ha repasado su vida profesional. Eso sí, también ha tenido oportunidad de mostrar su carácter.

La presentadora de ‘Y ahora Sonsoles’ aparecía en una nave esperando a que Joaquín Sánchez llegara para comenzar con la entrevista. Sin embargo, el futbolista se retrasaba más de lo debido, algo que indignaba a Ónega que, en cuanto le veía, se lo echaba en cara. «Ay, Sonsoles, ya estoy aquí. Es que no encontraba el número de la calle», se justificaba el ex jugador del Betis.

Si algo se sabe de Sonsoles Ónega es que odia la impuntualidad, por lo que no dudaba en mostrar al presentador su malestar con lo que acababa de ocurrir. «Hombre, es que me tienes aquí una hora colocando cojines… Vamos a ver…», le soltaba: «Es que Pellegrini no te lo consiente. Yo no te lo voy a consentir». Aun así, ambos se fundían en un abrazo para reconciliarse.

Sin embargo, este no era el único momento de la entrevista en el que Sonsoles Ónega se veía obligada a pararle los pies a Joaquín. El presentador también se interesó sobre si ella, como amiga de la reina Letizia, conoció antes que toda España que estaba manteniendo una relación con Felipe VI. «Yo me conformo con que me digas un sí o un no. Si quieres contestarme más, yo encantado de la vida», le suplicaba Joaquín.

No obstante, parecía que Sonsoles Ónega no estaba por la labor de explayarse en ese aspecto: «Madre mía, que bicho eres». Pese a eso, lo acababa reconociendo: «A ver, es normal que lo supiera». Es más, bromeaba sobre cómo se lo contó Letizia: «No me acuerdo porque fue hace muchos años, pero sería algo así como ‘Madre mía, que se ha enamorado de un bombero'».