El sorprendente movimiento de Sonsoles Ónega en respuesta a la entrevista de Bárbara Rey en Telecinco

Sonsoles Ónega ha tomado la drástica decisión de no abordar el tema del momento en su programa de las tardes de Antena 3. Hablamos de la entrevista a Bárbara Rey que ha realizado el periodista Santi Acosta y que Telecinco comenzó a emitir anoche en un primer especial.

Este primer capítulo estuvo centrado fundamentalmente en el rey emérito. La vedette habló como nunca, sin líneas rojas, sobre su relación con el monarca y sobre ese chantaje que ella prefirió llamar "préstamo". La primera parte de su entrevista dio múltiples titulares y ha provocado que en los medios no se hable de otra cosa en la jornada de hoy.

Y no solo en los programas de Telecinco y Cuatro, algo que sería lógico, el asunto en cuestión también ha saltado a la cadena pública de la mano de 'Mañaneros' de TVE, donde se han recogido algunas de sus declaraciones más importantes y se ha establecido un debate. También en Antena 3 ha habido referencia a ello en 'Espejo Público' con Susanna Griso y Gema López. Incluso Sofía Cristo ha intervenido en directo para valorar esa entrevista.

Sin embargo, en el caso de 'Y ahora Sonsoles' no ha habido ni rastro de ello. Precisamente, la intención de no dar más alas al asunto para no aumentar la expectación por las futuras apariciones de Bárbara Rey en la competencia estaría detrás de esta decisión de vetar el tema de raíz que ha llamado la atención de los espectadores.

Así, no ha habido ningún tipo de mención ni referencia a la entrevista del año como sí ocurrió por ejemplo cuando Ángel Cristo se sentó en 'De Viernes' a hablar del presunto infierno que vivió con su madre. Un movimiento bastante significativo.

De este modo, Sonsoles Ónega ha rellenado el bloque de corazón y crónica social de su programa hablando de noticias menos candentes como el legado del tenista Manolo Santana tres años después de su muerte, la recta final de la gira de Luis Miguel y con una entrevista al actor Máximo Valverde con motivo de sus 80 cumpleaños.