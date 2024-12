Sofía Cristo paraliza 'Espejo Público' y revela la verdadera razón de su desaparición del programa

Sofía Cristo ha entrado en directo en 'Espejo Público' después de 67 días sin aparecer en el plató del programa y en plena vuelta a la televisión de Bárbara Rey, con una serie de especiales en Telecinco que arrancaron anoche y que se van a prolongar previsiblemente durante las próximas semanas.

La joven no ha vuelto a colaborador con Susanna Griso desde el 4 de octubre y, en medio de los rumores que apuntan a que podría fichar por Mediaset e incluso participar en 'GH DÚO' junto a su madre, ha decidido intervenir en una conexión en directo para aclarar las dudas.

Sofía Cristo ha desvelado que su desaparición de 'Espejo Público' tiene que ver con que "necesitaba unos días". "Creo que lo voy a seguir necesitando", ha señalado." Ahora mismo no es el momento de volver con todo lo que está pasando", ha avisado, desmintiendo que haya firmado con Telecinco como se ha deslizado.

Respecto a esto, Susanna Griso ha admitido que le molestó: "Pensé: 'no puede ser'. Porque tú pediste tranquilidad y reposo y pusiste por delante la salud mental y, para mi, eso es sagrado. Y claro, que fichases por otra cadena era algo que no me casaba y me parecía incomprensible".

"Se han dicho muchas mentiras, no he firmado nada con nadie", ha asegurado Sofía Cristo. "Si no he vuelto a 'Espejo Público' es porque no me he visto preparada por mi salud mental y necesitaba mi tiempo. Volver lo veo complicado", ha declarado la DJ.

"Sofía, creo que es de coherencia que tú, en aras de salvaguardar tu salud mental, te mantengas alejada de los platós. Y para mi es un alivio pensar que no estás en la competencia, no porque te vayas a la competencia que es lo que menos me importa, sino porque me parecería incongruente con lo que has defendido en este plató y que nosotros te hemos respetado", le ha espetado Susanna Griso.

Preguntada por cuándo acabará este paréntesis, Sofía ha asegurado que "no me puedo poner fecha". "Para mi la tele es un entremés, mi trabajo real es la música y ayudar a la gente con el tema de las adicciones. La tele para mi pasa a un segundo plano. No sé si volveré", ha respondido.

"Que conste que no te hemos atosigado nada porque yo era partidaria de dejarte respirar y de que no hubiera presión", ha resaltado Susanna Griso. "No me veo sentada en un programa de televisión", ha rematado la hija de Bárbara Rey.