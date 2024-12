Los 7 titulares más explosivos que dejó Bárbara Rey en su especial 'De Viernes' en Telecinco

Uno de los temas más destacados de la explosiva entrevista de Bárbara Rey en Telecinco han sido los relacionados con el actual rey emérito, Juan Carlos I. La vedette en su primer especial 'De Viernes', que se prolongó durante cuatro horas de emisión, no se ha dejado ningún tema en el tintero puesto que, más allá de dar a conocer el primer encuentro con el emérito, la de Totana ha incluso señalado a la Reina Doña Sofía como presunta mano negra.

Nada más ser preguntada por Santi Acosta sobre su relación con Juan Carlos, Bárbara Rey ha contextualizado su vida en Barcelona como actriz. "Tengo una amiga que se llama Charo, estoy haciendo una película y cuando llego a casa del rodaje, Charo me dice: 'Bárbara, que te ha llamado el rey', hay un señor que ha llamado tres veces que dice que es el rey y yo le he dicho que llegabas más tarde", ha recordado para acto seguido, constatar que el que llamaba era Juan Carlos.

De hecho, no tardó en llamarle. "Hablando un poco me dijo que le podía llamar Juan, no sabía ni qué decirle, me dijo que me relajara y que sí me podía llamar al día siguiente por la noche, me empezó a llamar todos los días", fueron las palabras empleadas por Bárbara Rey. El encuentro entre ambos no tardó en llegar: "No habíamos tenido ningún tipo de contacto, cuando llevábamos hablando un mes es cuando me dice que quiere conocerme en persona y que va a mandar a que me busque una persona para ir a La Zarzuela a conocerle".

Así pues, sobre el primer contacto con Juan Carlos, Bárbara Rey ha contado cómo llegó a su despacho y cómo el rey le regaló una joya de la Reina Sofía. "Yo me siento allí (el despacho), aparece él, estaba guapo, a él le va a gustar que diga que estaba guapo, estoy segura. Entra, con un traje oscuro, muy bien peinado, me saludó, me dio la mano, estuvimos charlando mucho rato, antes de irme me da un medallón con todos los signos del zodiaco y me dijo que no me lo pusiera, que la Reina lo conocía".

De igual manera, Bárbara Rey ha contado cómo se despidió el Rey de ella: "Estamos charlando y cuando nos despedimos él me da un beso, no fue un beso de rosca, pero fue en la boca y me quedé un poquito cortada".

Bárbara Rey narra su primer encuentro con Juan Carlos I: "Cuando nos despedimos me da un beso en los labios".



El relato de Bárbara Rey sobre sus encuentros íntimos con el Rey Juan Carlos

Tras dar a conocer los detalles de sus primeros contactos con el emérito. Bárbara Rey ha dado a conocer detalles muy íntimos de sus encuentros: "Al principio, nos veíamos todas las semanas. Buscaba siempre alguna forma de poder verme, las apetencias que pudiera tener a nivel sexual las satisfacía conmigo, yo siempre que lo veía nunca me iba muy feliz, yo sabía perfectamente que no había otra cosa nada más que eso. Estoy convencida que él tenía cierto cariño para mí, pero nunca supo expresármelo".

La Reina Sofía, conocedora de la relación entre Juan Carlos y Bárbara Rey

Otro de los detalles más sorprendentes que Bárbara Rey ha compartido ha sido la evidencia de que la Reina Doña Sofía sería conocedora de dicha relación. Fue un trabajador muy cercano de la Casa Real el encargado de confirmárselo a la murciana. "Sabino me dijo que sí. Cuando estuve en una recepción y en un cumpleaños, ella se detuvo mucho tiempo conmigo. Estuvo hablando en un apartado conmigo, se acercó a mí y me estuvo preguntando con mis hijos. Ella sabe mejor que nadie cómo es él", ha compartido.

La reina Sofía sabría acerca de la relación entre el Rey emérito y Bárbara Rey, según ella.



La mano negra de Bárbara Rey

La pérdida de trabajo por parte de Bárbara Rey ha sido otro de los puntales en la entrevista. De hecho, la vedette no duda en señalar la posible mano negra que impidió que sus proyectos en la pequeña pantalla saliesen adelante. Todo ello en una situación crítica en la economía de Bárbara Rey. Todo comenzó después de grabar un piloto para una serie en Antena 3 que ilusionó a la murciana que no salió adelante.

"Posiblemente la reina Sofía no querría verme porque él no querría que yo saliera en televisión y porque no querría que yo estuviese en televisión. Yo hablo con Sabino Fernández Campo y me dice 'yo no tengo nada que ver con esto, yo no he dicho absolutamente nada. Es el Rey el que no quiere que trabajes'. Entonces me quedo con una cosa, me quedo sin la otra y entonces es cuando yo le grabo", ha sentenciado, señalando el verdadero origen del chantaje, por haberla dejado sin trabajo.