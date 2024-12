Pedro Ruiz tiene la respuesta más a sonada a Bárbara Rey en 'De Viernes': "Si no lo impide un juez…"

Este lunes, Bárbara Rey romperá su silencio en un especial de 'De viernes' tras meses de rumores, acusaciones y ataques de su hijo, Ángel Cristo junior. Su pronunciamiento promete "no tener límites" para dejar toda polémica zanjada de una vez por todas. Sin embargo, Pedro Ruiz no ha dudado en tildar la última comparecencia de la actriz ante las cámaras de Telecinco como otra "farsa" más, burlándose del negocio que ha creado en torno a sus desgracias todos estos años atrás.

Después de que su hijo destapase en la prensa holandesa las fotos más íntimas de la vedette junto al rey emérito, Bárbara Rey ha guardado silencio hasta este lunes. Será en esta cita especial con 'De viernes' cuando la madre de Ángel Cristo esclarezca de una vez por todas la naturaleza de su relación con Juan Carlos I y se enfrente directamente a los rumores sobre los chantajes que se cobró de la Casa Real.

Pedro Ruiz se burla de Bárbara Rey y Telecinco por su entrevista en 'De viernes': "Lo han hecho 500 veces"

Pese a la magnitud que Telecinco ha otorgado a esta entrevista en exclusiva, y los fuertes titulares que ya adelantaron el jueves, hay quién no parece comprar las palabras de la artista. El presentador Pedro Ruiz no ha dudado en tomar sus redes sociales antes de la esperada entrevista para dejar entrever su incredulidad ante que esta pueda ser "la última vez" que la televisiva se siente en un plató para hablar de su vida.

Pedro Ruiz y el telele de la tele. #BarbaraRey pic.twitter.com/Atac6YEBfH — TVMASPI (@sebas_maspons) December 9, 2024

Y lo ha hecho a través de un poema cargado de humor titulado 'El telele de la tele'. "Ceban a Bárbara Rey en busca de los lingotes, y convocan a la grey bajo astutos capirotes", comienza señalando el periodista con sorna, burlándose de la exclusiva de Telecinco, dejando entrever que la cadena mueve a su audiencia como un rebaño utilizando las polémicas de la vedette.

"No será la última vez, son rentables los calvarios"

"Lo han hecho 500 veces, pero se fingen hastiados, porque mientras haya peces, seguirán en el mercado", subraya Pedro Ruiz, tal vez haciendo referencia a las múltiples ocasiones en las que Bárbara Rey se ha dejado al aire sus intimidades en televisión o el elevado número de entrevistas que su hijo, Ángel Cristo, ha ofrecido a lo largo del último año en 'De viernes' para alimentar el conflicto televisivo con su madre.

"No será la última vez, son rentables los calvarios. Y si no lo impide un juez, abrirá el telediario. Capítulo 5 millones, habrá más", termina señalando el humorista, asegurando que esta está lejos de ser su última aparición en la cadena para pronunciarse sobre su sonada polémica con Juan Carlos I. Sin embargo, la ex vedette ha asegurado que, tras su paso por el espacio de Telecinco, "no tiene sentido" dar más entrevistas.