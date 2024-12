Joaquín Prat echa tierra así a la integridad del especial de Bárbara Rey con el equipo de 'De Viernes'

Llegó el día en el que Bárbara Rey romperá su silencio en un programa especial en el prime time de Telecinco que ha sido bautizado como "la entrevista del año". Es por ello que en la cadena no dejan de cebar el contenido a lo largo de todos sus programas. Entre ellos, en 'Vamos a ver' con Joaquín Prat.

Son más de 20 horas de grabación y 260 preguntas de Santi Acosta a las que la vedette ha respondido sin ningún veto respecto a su hijo Ángel Cristo y el rey emérito. Por eso, asistimos a un contenido que puede ser histórico y sobre el que en Mediaset se busca hacer evento televisivo.

De momento, Telecinco ya ha ido dejando algunas píldoras de lo que se avecina a través de diferentes avances inéditos y promos; con frases tan impactantes como "espero que cuando vean esto no me quiten de en medio". Una declaración de intenciones que adelanta que va a hablar sin filtros por primera vez. Sin embargo, Joaquín Prat, muy crítico y fiscalizador con Bárbara Rey, ha evidenciado sus reservas este lunes.

El presentador de las mañanas de Telecinco se ha mostrado escéptico con ese especial con el equipo de 'De Viernes' a tenor de los adelantos que ha visto hasta ahora. "Por lo que yo he visto en el avance no cuenta nada que no supiésemos", ha llegado a verbalizar Joaquín, echando tierra a esa tensión y expectación que se pretende crear de cara a la emisión de esta noche.

El comunicador de 'Vamos a ver' rebaja la expectativa con lo que va a estar dispuesta a contar. A él lo que verdaderamente le interesa es que hable sin tapujos de su presunto chantaje al rey: "Esa es la cuestión. Nos interesa a todos saber si, a partir de esa relación, llevaste a cabo un chantaje que costeamos todos los españoles con fondos reservados". Un asunto que sospecha que va a eludir como siempre ha hecho.

Joaquín Prat barrunta que Bárbara Rey va a desviar la atención de sus propios comportamientos y acciones vendiéndose como víctima: "Si lo que va a hacer esta noche es disparar hacia otro lado para no asumir ella sus responsabilidades...". No obstante, Isabel Rábago, que tiene información de primera mano, le ha rebatido asegurándole que "va a responder a la pregunta directa del chantaje".

"La persona que tenga en mente que Bárbara Rey va a lanzar balones fuera... No te pierdas la entrevista, de verdad. Ni esta ni las que vienen, porque contesta a todo, contextualiza todo, no se corta ni un pelo. Va a cruzar todas las líneas rojas", ha advertido la periodista y colaboradora, que se ha ido de la lengua y. al decir "las que vienen". ha confirmado en directo que la entrevista a la artista se extenderá más allá de hoy y que habrá más especiales en Telecinco.

Isabel Rábago ha defendido que Bárbara no ha hablado nunca como lo va a hacer ahora respecto al monarca porque ya no tiene nada que temer tras la publicación de las imágenes con el emérito en una revista holandesa y las conversaciones telefónicas entre ellos. "Ya no tiene líneas rojas y lo va a contar todo", ha reiterado. "Espero que por fin cuente la verdad de su relación con el rey", ha deseado Joaquín Prat, que ha continuado incrédulo y receloso acerca de la integridad y plenitud de esa entrevista, que espera que no decepcione.