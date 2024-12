Bárbara Rey deja estos cuatro demoledores titulares contra el rey emérito antes de su 'De viernes'

Bárbara Rey se sentará el próximo lunes en 'De viernes' para romper su silencio después de meses de señalamiento, rumores y acusaciones sobre su idilio con el rey emérito. La actriz contestará al debate popular que se ha formado en torno a ella y a su hijo, quién vendió las íntimas fotografías que iniciaron el escándalo. Y el programa de Telecinco ya ha avanzado los principales titulares de la entrevista.

"Yo vengo aquí para hablar, y voy a hablar absolutamente de todo", advierte la vedette de cara a su paso por 'De viernes', dejando entrever que no piensa guardar silencio con respecto a la guerra contra su hijo, Ángel Cristo. Sin tapujos, la artista se abrirá en canal sobre su complicada relación con Juan Carlos I, en una entrevista que, como ha adelantado Santi Acosta, llevan buscando "desde el año 97".

Bárbara Rey ante sus confesiones de Juan Carlos I en 'De viernes': "Espero que no me quiten de en medio"

A su vez, el presentador de 'De viernes' junto a Beatriz Archidona desveló durante la última emisión previa al especial que, han tenido que detener la grabación con Bárbara Rey varias ocasiones. "Ella llora prácticamente en todos los temas. Necesitaba contar su verdad", asegura el periodista, que anticipa una cita de lo más emotiva el próximo 9 de diciembre.

Y es que, si algo tenía claro la vedette de su esperada confesión es que no había cabida para ningún tipo de "líneas rojas", sincerándose sobre cualquier tema. Y precisamente los cuatro principales titulares de su encuentro con el programa son prueba de ello. La actriz no ha dudado en contestar de lleno a quiénes la acusan de chantajear al rey emérito. "Yo no llamaría chantaje, lo llamaría préstamo y lo volvería a hacer", asegura la televisiva en el adelanto.

"Espero que después de esto no me quiten de en medio", señala Bárbara Rey, temerosa ante las represalias que sus palabras en 'De viernes' puedan generar. "Me podría haber quedado embarazada del rey desde el primer día" es otra de las demoledoras confesiones que la actriz ha sentenciado en su encuentro con Santi Acosta. "Me trató como una puta, hoy se le llamaría acoso", añade también.

Bárbara Rey sobre su hijo: "Nunca pensé que llegaría a ese extremo"

Ambos presentadores iban leyendo todos estos titulares en la pantalla de plató, calentando motores para la cita del próximo lunes. Y uno de ellos estuvo dirigido de lleno a Ángel Cristo. "Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura ha sido mi propio hijo", asegura la actriz en el avance. "Siempre he pensado que podía hacer algo, pero nunca pensé que llegaría a este extremo, con tanta frialdad y haciéndome tanto daño", señala en referencia a su traición con la prensa holandesa, donde vendió las fotos de su madre con Juan Carlos I.

"Nunca pensé que llegaría a esto… llega un momento en el que cada uno se protege y se saca sus castañas del fuego, y yo me las voy a sacar. Tengo que defenderme porque se han dicho cosas que no son ciertas y la única que sabe la verdad de mi vida soy yo", sentencia Bárbara Rey de forma tajante, asegurando que romper su silencio en televisión ha sido la única salida posible tras un año de vejaciones por parte de su hijo.

"Hay cosas que no tendré más remedio que decir y él va a tener que afrontar, igual que yo he hecho con las cosas que ha dicho él", terminó añadiendo la vedette, que también ha asegurado que tras su parada en 'De viernes', "no tiene sentido" ofrecer más entrevistas, pues va a contestar absolutamente a todo, punto por punto.