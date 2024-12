A Sofía Cristo le preguntan si va a entrar a 'GH DÚO 3' con Bárbara Rey y Ángel Cristo y es clara

Este próximo lunes, 9 de diciembre, Bárbara Rey contará "su verdad" en un especial de '¡De viernes!' que Telecinco emitirá en prime time. En él, la vedette responderá a todas las polémicas que le han rodeado en los últimos meses y sobre esta entrevista se han pronunciado sus hijos, Ángel y Sofía Cristo.

Mientras Ángel ha reaccionado con muecas y carcajadas, sin importarle lo más mínimo lo que su madre vaya a decir de él, su hermana ha vuelto a dejar claro que la apoya al cien por cien, aunque prefiere mantenerse al margen. "Apoyo a mi madre, por supuesto, pero también sabiendo disociar para que no me afecte todo porque sino…", ha reconocido la DJ.

Sobre lo que dirá Bárbara Rey en esta entrevista inédita, Sofía Cristo asegura que "es cosa de ella, yo la respeto y no me voy a meter. Solamente que espero que lo haga muy bien y aparte que solamente hay un camino que es cuando estás tranquila, con la conciencia tranquila, no tienes por qué tener ningún miedo. Yo es como la veo, tranquila", ha sentenciado.

Sofía Cristo niega que vaya a participar en 'GH Dúo'

Por otro lado, también ha aclarado si participará en la próxima edición de 'GH Dúo' junto a su madre y a su hermano, como así se ha especulado. A través de sus stories de Instagram, ha querido agradecer, en primer lugar, a sus seguidores "por la lluvia de mensajes de cariño y amor por la partida de mi Adelita, sé que ella está tan agradecida como yo".

Y es que la reciente muerte de su perrita le ha dejado muy tocada, como así reconoce ella misma. "Perdón por no poder contestar a todo pero he necesito unos días alejada de redes sociales para asimilar todo esto ya que para mí se me he ido mi luz, mi amiga, mi hija, mi compañera de vida! No he conocido amor más noble y puro que el de ella! Y estoy de duelo pero sé que poco a poco iré estando mejor y más activa por aquí!", ha añadido Sofía Cristo.

Por último, ha pedido a sus seguidores que no se crean todo lo que se publica de ella, haciendo claramente referencia a su posible participación en la tercera edición de 'GH Dúo'. "Sé que públicamente se están diciendo muchas cosas, pero de verdad no os creáis todo lo que dicen en determinados medios. Yo sigo con mi vida, trabajando en lo mío, que es mi Música y Adicciones y ya está", concluye, dejando claro que, por el momento, no piensa participar en ningún reality.