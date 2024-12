'Ni que fuéramos' destapa el fichaje de Bárbara Rey, Sofía y Ángel Cristo por 'GH DÚO 3'

Este lunes, Mediaset confirmaba que prepara la tercera edición de 'GH DÚO' con Carlos Sobera y Ion Aramendi como presentadores. Y un día después, 'Ni que fuéramos' ha avanzado en exclusiva cuáles serían los fichajes estrella del reality: Bárbara Rey, Sofía Cristo y Ángel Cristo.

Así, después de que Mediaset haya cerrado un contrato de exclusividad con Bárbara Rey, que romperá su silencio el próximo lunes 9 de diciembre en un especial de 'De Viernes' en el que contestará alto y claro a las acusaciones de su hijo en este último año; el grupo de comunicación tiene un as en la manga.

Y es que después de avanzar que una de las clausulas de Bárbara Rey para fichar por Mediaset es que su hija Sofía Cristo sea contratada también por la cadena dejando así 'Espejo Público'; Kiko Hernández ha revelado otra gran bomba sobre este contrato millonario con la ex vedette.

"Va a ganar 500.000 euros por ser contratada en exclusiva y Sofía Cristo también es contratada en exclusiva por 300.000 euros. A eso hay que sumar todos los programas que haga. Este contrato se firmó ayer por la tarde exactamente a las 17:59 minutos", explicaba Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos'.

El explosivo trío de fichajes de Telecinco para 'GH DÚO'

Pero además según el colaborador Bárbara Rey pedía que Ángel Cristo no vuelva a Telecinco y esa condición no se la aceptaron. "Pone otra condición, no quiero que mi hijo vuelva a Telecinco y por supuesto no me quiero cruzar nunca con mi hijo en Mediaset y le dicen que aceptan todo menos eso. Entonces Bárbara se levanta, sale del despacho y tiene una conversación durante 20 minutos con su abogado, vuelve y acepta y firma el contrato y traga que su hijo siga en Telecinco. Pero es que es más, la entrevista de Bárbara es el día 9 y el día 13 de diciembre Ángel Cristo se sienta en De Viernes para contestar a su madre", recalcaba Kiko.

"Pero todo esto le va a salir muy caro. El próximo reality de Telecinco se llama 'GH DÚO' y ahí se verán las caras Bárbara Rey, Sofía Cristo y Ángel Cristo, los tres", sentenciaba Kiko Hernández dejando con la boca abierta a todos sus compañeros. "Qué jugada maestra la de la cadena de enfrente", reaccionaba María Patiño.