Mediaset se la juega a 'Espejo Público' y le roba a Sofía Cristo con un contrato millonario

Este lunes, Mediaset daba la campanada al anunciar que ha cerrado un contrato con Bárbara Rey para que la ex vedette rompa por fin su silencio tras todo lo que su hijo Ángel Cristo ha sacado a la luz en el último año. Pero parece que este acuerdo entre la cadena y Bárbara va mucho más allá pues su hija Sofía Cristo estaría también dentro de este súper contrato.

Así, según ha avanzado Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos', Bárbara Rey y Mediaset han firmado un contrato de exclusividad por el que la ex vedette se convertirá en el nuevo rostro estrella de la cadena con varias entrevistas y una posible participación en algún reality como 'Supervivientes'.

Pero además entre las peticiones de Bárbara Rey a Mediaset para firmar el acuerdo se encuentra el desembarco de su hija Sofía Cristo en la cadena después de haber sido uno de los fichajes de 'Espejo Público' la pasada temporada.

Kiko Hernández anuncia el fichaje de Sofía Cristo y desgrana el acuerdo con Mediaset

"Ha firmado Bárbara Rey en un contrato en un despacho con todos los ejecutivos, ha firmado un contrato con la cadena con cifras astronómicas", empezaba diciendo el colaborador de 'Ni que fuéramos'. "A mí me dicen que son más de 500.000 euros", apostillaba Belén Esteban. "Son 500.000 euros por ser contratada por la cadena más todo lo que sean por todos los programas. 500.000 solo por pertenecer a Mediaset, luego firmas un 'De Viernes' y son 100.000 euros, firmas un 'Supervivientes' y son tanto", confirmaba Kiko.

"Ha pedido a su hija Sofi dentro de la cadena y le han dicho que sí, 300.000 euros. Sofía Cristo se va de Antena 3 y en total 800.000 euros más luego todo lo que firmen después", proseguía adelantando Kiko Hernández después de que según él un amigo suyo que trabaja en Mediaset le hubiera revelado todos los detalles del contrato.

Eso sí, según parece no todo lo que ha pedido Bárbara Rey se cumplirá. "Bárbara Rey dice quiero esto y le dice la cadena por aquí si que no y Bárbara dice bueno pues si no se puede no se puede. Pero ya ha conseguido estar ella y su hija. Y ha pedido una cosa tan fuerte que le han dicho que no", añadía Kiko. "¿Ella ha llegado pedir la presencia de alguien?", cuestionaba Patiño. "No", respondía Kiko.