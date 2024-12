Preguntan a Ángel Cristo tras el contratazo de Bárbara Rey con Telecinco y contesta como solo él sabe

Este próximo lunes, 9 de diciembre, Bárbara Rey protagonizará un programa especial de '¡De viernes!' en Telecinco. Lo hará para responder a todos los ataques que su hijo, Ángel Cristo Jr., y la mujer de este, Ana Herminia, han vertido sobre ella en los últimos meses en diferentes platós de televisión.

Por ello, la reacción de la pareja a esta inminente entrevista de la vedette era muy esperada, y no ha tardado en producirse. Los periodistas han abordado a Ángel Cristo a pie de calle, y han querido saber si está preocupado por el especial 'Bárbara Rey, mi verdad', del próximo lunes. Y a juzgar por su reacción, está de todo menos inquieto por lo que pueda contar su madre.

La relación entre madre e hijo atraviesa su peor momento. Sobre todo a raíz de que el exconcursante de 'Supervivientes 2024' filtrara las fotografías íntimas de Bárbara con el rey emérito, Juan Carlos I, así como unos audios de alto voltaje en los que la vedette mantuvo una conversación privada con el monarca cuando era rey de España.

La expresiva reacción de Ángel Cristo a la entrevista de Bárbara Rey

Suponemos que a todo ello responderá la artista en el especial presentado por Santi Acosta y Bea Archidona. Los reporteros de Europa Press no han dudado en preguntarle a Ángel Cristo por esta esperada entrevista y si tiene miedo a lo que pueda contar Bárbara Rey. Aunque ha tratado de no pronunciarse al respecto, el hermano de Sofía Cristo, que iba acompañado de su mujer, se ha mostrado de lo más expresivo. Muecas, sonrisas y varias carcajadas a modo de respuesta con las que, sin decir palabra, ha dejado claro que no está en absoluto preocupado.

Además, con un gesto de extrañeza, también ha dejado claro que no tiene ni idea, y tampoco le importa, lo que pueda contar su madre en la entrevista. Algo más explícita se ha mostrado Ana Herminia. A la pregunta de si las palabras de su suegra tendrán o no consecuencias, ha dejado claro que estará pendiente de todo, pero no sabe si tendrá o no consecuencias legales. "Yo no tengo ni idea. Yo no soy de denuncia fácil. Ya lo he dicho muchas veces", ha sentenciado.