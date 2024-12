La inmediata reacción de Ángel Cristo ante el mega contrato de Bárbara Rey con Mediaset

Ángel Cristo ya ha reaccionado a la noticia televisiva de la semana: su madre Bárbara Rey ha llegado a un acuerdo millonario de exclusividad con Mediaset para sentarse en un especial 'De Viernes' y contar "su verdad" sobre todos los asuntos que conciernen a su vida personal y para realizar futuras intervenciones, aún por determinar, en Telecinco. La primera será el próximo lunes, 9 de diciembre, en horario de máxima audiencia, cuando la cadena ofrezca el testimonio más codiciado por todas las televisiones y programas.

El equipo del formato que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona, mismo espacio que le ha estado dando voz a Ángel durante un año, entrevistará a la vedette tras muchos meses sin querer ofrecer su versión en un programa de televisión y después de mostrarse absolutamente esquiva con los medios de comunicación.

Telecinco consuma una jugada maestra y logra así que Bárbara Rey hable por primera vez tras toda la polémica con su hijo Ángel Cristo y las escandalosas filtraciones sobre su relación en el pasado con el rey Juan Carlos I, con imágenes íntimas y conversaciones telefónicas que aún siguen coleando en la opinión pública.

Asistimos a un giro de los acontecimientos radical teniendo en cuenta que Mediaset y tres importantes productoras, entre ellas Mandarina Producciones, la misma con la que ahora ha firmado Bárbara Rey para hablar, se enfrentaban a una macrodemanda millonaria interpuesta ante las diversas entrevistas de su hijo Ángel Cristo en 'De Viernes'; en las que, según ella, se atentó contra su honor, intimidad e imagen.

Esta vez, a diferencia de sus anteriores apariciones televisivas, la de Murcia piensa hablar sin vetos, sin tapujos y sin líneas rojas. Se intuía así que, para haber aceptado, el acuerdo económico alcanzado debía ser desorbitado. Algo que se ha deslizado en 'Mañaneros', donde se ha hablado de una cantidad "de siete cifras". Es decir, de al menos un millón de euros.

Con todo, ante esta noticia de impacto, era muy esperada la reacción de Ángel Cristo al cambio de rumbo de su madre y a que haya decidido refrendar un contrato con la cadena y productora que le han estado dando voz a él desde noviembre de 2023. Y Kiko Hernández ha dado las claves a este respecto.

El colaborador ha contado en 'Ni que fuéramos (Sálvame)' que, para firmar el millonario acuerdo con Mediaset, Bárbara Rey había pedido como condición poder vetar a su hijo. Una cláusula que la cadena no ha aceptado. Es más, se estaría negociando para que el viernes, 13 de diciembre, Ángel acuda a 'De Viernes' para contestar a la entrevista de su madre. Además, según Kiko, la idea de Telecinco sería juntar a la vedette con sus dos hijos en 'GH DÚO 3', el reality previsto para enero. Y es que en el acuerdo se recogería también fichar a Sofía Cristo por 300.000 euros tal y como ha avanzado el tertuliano. Eso significaría un robo a 'Espejo Público'.

Ángel Cristo vio venir esta maniobra sorpresa de Bárbara Rey con Mediaset

A continuación, después de entrar en todos esos pormenores del contrato del que todo el mundo habla, Hernández ha destapado la primera reacción de Ángel Cristo, que fue inmediata y mientras se cerraba el acuerdo: "Llamaron a Ángel Cristo ayer para decirle lo de la negociación y ofrecerle el 'De Viernes' de la semana que viene. Y me dicen que estuvo riéndose por teléfono más de cinco minutos porque sabía perfectamente que su madre al final iba a tragar por pasta porque la conoce muy bien. Estuvo cinco minutos descojonándose y dice que sabía que esto iba a ocurrir. Y que lo primero que dijo es: '¿dónde está la demanda, mamá? ¿La has retirado por pasta como has hecho toda tu vida?' Palabras textuales de su hijo".