Varapalo para 'De Viernes': Demandan al programa de Santi Acosta y Bea Archidona en Telecinco

Cuando está a punto de cumplirse un año desde su estreno, 'De Viernes' puede presumir de ser uno de los programas más solventes de la parrilla de Telecinco y de ser uno de los prime time que mejor le funcionan a la cadena actualmente más allá de las galas de 'Gran Hermano 2024'.

Algo a lo que sin duda ha ayudado las entrevistas exclusivas que ha conseguido desde el primer día cuando contó en plató con la entrevista bomba de Ángel Cristo Jr. cargando duramente contra su madre y dejando entrever todo el daño que le habría hecho al obligarle a hacer las fotos con el rey Juan Carlos I.

Precisamente, Ángel Cristo ha sido el invitado que más veces se ha sentado en el plató contra Beatriz Archidona y Santi Acosta. Y aunque sus entrevistas han dado mucho que hablar más allá incluso de Telecinco y han obtenido grandes audiencias, todo tiene también su punto negativo.

Y es que Mediaset y Mandarina Producciones han recibido un fuerte varapalo pues se enfrentan a una demanda millonaria por parte de Bárbara Rey como responsables de la emisión de las entrevistas de Ángel Cristo y las duras acusaciones que ha lanzado sobre ella.

Así, Informalia avanza que además de demandar a su hijo, Bárbara Rey ha interpuesto varias demandas contra Mediaset y tres de las productoras de formatos de la cadena: Mandarina ('De Viernes'), Cuarzo Producciones ('Así es la vida' y 'Supervivientes') y Unicorn Content ('Vamos a ver', 'TardeAR' y 'Fiesta') así como a varios colaboradores por lo que dijeron de su relación con el rey y su supuesto chantaje.

Para Bárbara Rey, lo que ha hecho Mediaset con ella en este último año es "una cacería mediática". Para la ex vedette, el grupo con sede en Fuencarral la habría utilizado para tratar de relanzar las audiencias tras el fin de 'Sálvame'. Además no duda en decir que lo que buscan es haber provocado que Antena 3 no pudiera renovar 'Cristo y rey' tras su gran éxito.

En esta denuncia se destaca que la demandante "se ha visto en la necesidad de solicitar asistencia psicológica y psiquiátrica para tratar los graves trastornos que esta intromisión ilegítima le está ocasionando".