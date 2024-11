Jarro de agua fría para Bárbara Rey después de ser desenmascarada en 'Mask Singer 4': "Lo siento"

Antena 3 ha emitido este miércoles la cuarta gala de la cuarta edición de 'Mask singer' en la que hemos asistido a dos nuevos desenmascaramientos y a la llegada de dos nuevas máscaras.

En el primer truelo, no había ni votación pues Javier Ambrossi decidía arriesgarse y apretar el delatador pues decía saber perfectamente quién se encontraba debajo de Hipopótamo. Así, el director y creador de 'La Mesías' apostaba todo a que era David Hasselhoff y tras ver al actor de 'Los vigilantes de la playa' y de 'El coche fantástico' debajo de la máscara todos se quedaban de piedra.

Después, llegaba el segundo truelo de la noche que comenzaba con el debut de otra de las nuevas máscaras que se sumaban al grupo B: Troll. Para su primera actuación, elegía cantar "Despechá" de Rosalía. Como pista sonora se escuchaba un teléfono y explicaba que "recibió una llamada muy fuerte y si os digo lo que me dijo no os lo creeríais". Alaska mencionaba a Úrsula Corberó y Ana Milán optaba por Clara Lago. Por su lado, Javier Ambrossi elegía a Rossy de Palma de primeras pero después decidía que era Cecilia Roth y Javier Calvo optaba por Topacio Fresh.

Tras el debut de Troll llegaba el turno de ver de nuevo sobre el escenario a Churros que cantaba "Dile a los demás" de Dani Fernández. De pista sonora se escuchaba una máquina de videojuegos porque "es la porra en los videojuegos y siempre tiene compañía". Ana Milán aseguraba que se trata de José Mari Vaquero mientras que Javier Ambrossi lo apostaba todo a Juanra Bonet. Por su lado, Alaska aseveraba que es Jorge Blanco mientras que Javier Calvo insistía en que es Pablo Motos.

Y para cerrar las actuaciones de la noche y el segundo truelo de la noche aparecía Helado que cantaba por Meghan Trainor y su "Made you look". De pista sonora se oía una cámara de fotos asegurando que "todas las cámaras se derriten por mí". Tras ello, Alaska aseguraba que era Rosalía mientras que Javier Calvo nombraba a Lola Lolita. Por su parte, Javier Ambrossi apostaba por Paula Badosa y Ana Milán se decantaba por Marta Lozano.

Bárbara Rey rompe a llorar en 'Mask singer' tras ser desenmascarada

Después de escuchar las tres actuaciones del segundo truelo y después de que en el primero no hubiera votaciones llegaba el momento de saber quién era la máscara favorita de los investigadores y del público. La máscara favorita era Helado y la que tenía que desenmascararse era Troll.

Finalmente, se descubría que debajo de Troll, una de las máscaras nuevas era Bárbara Rey. Pero lo que nadie esperaba es que la ex vedette rompiera a llorar porque no quería irse y le daba mucha rabia ser expulsada. "La verdad es que si digo la verdad estoy muy triste", reconocía sin poder contener las lágrimas. "Bárbara lo has hecho fenomenal y hay un problema que pasa en este programa que es que no es un talent en el que se valora lo artístico sino las ganas que tiene la gente de descubrir y había muchas ganas de saber quién eras", le explicaba Javier Ambrossi.

"La verdad que lo he sentido mucho porque había hecho unas canciones muy bonitas y mi ilusión era hacer este programa pero bueno no pasa nada", confesaba sin poder parar de llorar mientras que Javier Calvo pedía la "repesca". Y al no poder parar de llorar decía "lo siento perdona". "He hecho todo lo posible por estar en esta máscara", aseveraba tratando de quitarse las lágrimas de los ojos. "Lo siento, pero es porque me voy", sentenciaba.