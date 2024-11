'Mask Singer 4' rompe todos los pronósticos con el desenmascaramiento del actor David Hasselhoff

Tras desenmascarar la semana pasada a Miguel Ángel Revilla como Brócoli y a María José Campanario como Ovejita, la cuarta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' ha emitido este miércoles su cuarta entrega en Antena 3 con dos nuevos desenmascaramientos.

En esta cuarta entrega de 'Mask singer 4' hemos vuelto a ver sobre el escenario a las máscaras del grupo B junto a dos nuevas máscaras que se incorporan al concurso: Cobra y Troll.

La máscara encargada de abrir las actuaciones y el primer truelo de la noche era Rinoceronte que se ponía rockera y cantaba "It's my life" de Bon Jovi. Como pista ha asegurado que le gustan sobre todo las manzanas rojas. Tras ello, Ana Milán apostaba porque se trataba de Grace Jones mientras que Alaska se atrevía con Ilona Staller (Chicholina). Por su parte, Javier Ambrossi optaba por Elsa Pataky y Javier Calvo nombraba a Paola Dominguín.

Después se estrenaba en el escenario de 'Mask singer', Cobra que elegia 'Hot N Cold' de Katy Perry para su primera actuación en la que ha demostrado saber perrear perfectamente. Y como pista sonora se escuchaba un ladrido. "La cobras no tenemos orejas por eso un ladrido no nos altera lo más mínimo y por eso yo me llevo tan bien con esos entrañables mamíferos", aseveraba. Para Javier Ambrossi era Judith Mascó mientras que Alaska se lanzaba con Carmen Cervera. Por su lado, Ana Milán optaba por Cayetana Guillén Cuervo y Javier Ambrossi elegía a Shaila Dúrcal.

Javier Ambrossi se arriesga y acierta con David Hasselhoff

Para cerrar el primer truelo llegaba Hipopótamo que elegía cantar "Baby Don't Hurt Me" de Anne-Marie, Coi Leray y David Guetta. Como pista sonaba un ukelele. Tras ello, Alaska lo fiaba todo a Sylvester Stallone mientras que Ana Milán optaba por Darko Perić. Mientras que Javier Calvo aseguraba que es José María Cano y Javier Ambrossi se arriesgaba y apretaba el delatador

porque se negaba a que su pareja siga en cabeza y decía que era David Hasselhoff.

Y Javier Ambrossi daba en el clavo pues debajo de Hipopótamo se encontraba el célebre actor de series como 'Los vigilantes de la playa' y 'El coche fantástico' dejando con la boca abierta a todos y permitiendo que el director consiga dos puntos más en su marcador y que tanto Rinoceronte como Cobra pasen a la siguiente fase.