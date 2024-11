Qué fue de David Hasselhoff, histórico actor de 'Los vigilantes de la playa', a los 72 años

Quizá su estrella se haya ido apagando en los últimos veinte años, y es normal. Porque cuando uno fue un icono en los 80 y en los 90, es difícil aguantar el paso del tiempo y mantenerse relevante. Pero pese a ello, a sus 72 años, David Hasselhoff sigue ocupando titulares y su nombre siempre será sinónimo de éxito. Para las generaciones que crecieron en los 80 y en los 90, es muy difícil olvidar al actor estadounidense nacido en Baltimore. Porque su serie, 'El coche fantástico', fue una de las series más conocidas de la década de los 80.

La ficción creada por Glen A. Larson, responsable también de otras ficciones icónicas como 'Magnum P.I.' o 'Battlestar Galactica', estuvo en antena 4 temporadas, con un total de 90 episodios. Durante esos años, Hasselhoff (conocido también como 'The Hoff') se convirtió en uno de los actores más famosos de la televisión. No ganaría premios de la crítica, pero cada familia en Estados Unidos conocía a Michael Knight. En España fue un enorme éxito ya que empezaban a llegar ficciones internacionales, aunque fuera con un poco de retraso respecto a su emisión en el país norteamericano.

Después de ese gran pico de popularidad, cualquiera pensaría que ya lo único que le quedaba al actor sería vivir de las rentas. Pero nada más lejos de la realidad. David Hasselhoff comenzó a destacar en el mundo de la música, aprovechando el tirón de su imagen gracias a 'El coche fantástico'. Se fue de gira a Europa, lanzó el single 'Looking for freedom' que fue un auténtico exitazo en Alemania, e incluso cantó sobre el Muro de Berlín en 1989. De hecho, fue el primero norteamericano que tocó allí. La canción lideró las listas en el país europeo durante 3 meses.

David Hasselhoff cantando en el Muro de Berlín.

El vigilante de la playa más famoso

Sí, estamos hablando de Mitch Buchannon en la serie 'Los Vigilantes de la Playa'. Quizá no solo la serie más veraniega de la historia, sino una de las series más reconocidas de los últimos 40 años. Sobre todo en España, que fue una auténtica revolución. Se han hecho tantas parodias de ella que es imposible no conocerla (a no ser que seas de las nuevas generaciones, aunque estas tuvieron el remake de Dwayne Johnson y Zac Efron).

Y eso que en un principio, el papel fue ofrecido a Tom Selleck, el bigote más famoso de la televisión, que había triunfado en los 80 con 'Magnum P.I.'. Pero tras rechazar el papel, llegó Hasselhoff y consiguió crear un auténtico icono de la cultura pop. 'Los vigilantes de la playa' fue cancelada tras su primera temporada pero Hasselhoff vio potencial y puso de su propio dinero para mantener la serie. Unos años después, se convirtió en la serie mas vista del mundo. Y obviamente, David Hasselhoff obtuvo unos beneficios millonarios. Incluso dirigió alguno de los episodios.

David Hasselhoff como Mitch Buchanon en 'Los vigilantes de la playa'.

Lanzó la carrera de Pamela Anderson, convirtiéndola en la sex-symbol por excelencia de los 90, y fue parodiada hasta la extenuación. Un auténtico éxito internacional, que derivó en un spin-off, y en varios clichés televisivos que luego vimos en multitud de productos audiovisuales. No había nadie en la década que no hubiera visto al menos un episodio de la serie. La canción del opening es una de las míticas de la historia de la televisión, y cimentó a David Hasselhoff como una leyenda. Pero, desde el final en 2001, el actor y cantante nunca volvió a experimentar una repercusión similar.

La carrera después del éxito

En Hollywood ya eran muy conocidos sus problemas con el alcohol. De hecho, le costaron su matrimonio con su segunda esposa, Pamela Bachalgo. Y entonces llegó su punto de inflexión en 2007 donde todo explotó, cuando su hija compartió un video en el que se veía al actor en un estado de ebriedad total. Hasselhoff, en pleno proceso de divorcio, aparecía comiendo una hamburguesa tirado en el suelo de un hotel en Las Vegas. Ahí, David Hasselhoff tocó fondo de verdad.

El vídeo fue filtrado a la prensa y todo el mundo pudo ver al actor totalmente ido y balbuceante. En un principio, ese vídeo fue grabado con su consentimiento, porque el plan era verlo después para darse cuenta de que tenía un problema. Pero la prensa se adelantó. Menos mal que, por aquel entonces, no había redes sociales. Aunque, gracias a este momento tan bajo de su vida, Hasselhoff hoy es un alcohólico recuperado.

"Es mi responsabilidad hacerlo lo mejor que pueda, e ir haciéndolo paso a Paso. Pero el alcohol puede ser problema de muerte", explicó al medio británico Mirror. Desde entonces, ha tratado de mantener su carrera a flote, gracias a cameos en películas como la española 'Fuga de Cerebros 2'). O, por ejemplo, como jurado en la versión americana de 'Got Talent'. Precisamente en el talent show conoció a su última mujer, Hayley Roberts, 27 años menor que él, y fan del actor. Se acercó a pedirle un autógrafo y el resto es, como se dice siempre, historia.

¿Y en el mundo de la música? El actor sigue intentándolo, por supuesto. Hace poco sacó una canción de heavy metal, e incluso una en español con la cantante Gizelle D'Cole. Pero no solo se centra en esa faceta de su carrera, sino también sigue rindiendo homenaje siempre que puede a sus dos series más famosas. Por un lado, este Halloween le hemos visto en un anuncio de la marca de coches eléctricos RIVIAN, volviendo a ponerse en la piel de Michael Knight conduciendo su mítico KITT. Y, por otro lado, hace tan solo una semana tuvo que despedir al actor y amigo personal Michael Newman, con quien compartió protagonismo en 'Los vigilantes de la playa'. "Newman era un guerrero... me salvó la vida, literalmente, al menos cuatro veces".