El explosivo personaje del corazón que 'Mask Singer 4' ha desenmascarado y que frustró a Belén Esteban

Este miércoles, 'Mask singer 4' regresaba a la parrilla de Antena 3 con su tercera gala después de ser cancelada la semana pasada en favor de un especial informativo con la última hora de la DANA. Y en esta nueva entrega hemos podido conocer a dos nuevas máscaras y vivir dos desenmascaramientos.

De hecho, el primer desenmascaramiento de la noche era de una de las máscaras nuevas. Y es que en el primer truelo, Brócoli perdía y tenía que revelar su identidad. Cabe destacar que Los Javis consiguieron dar con su identidad pues se trataba del ex presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Después, llegaba el segundo truelo de la noche con Piña inaugurándolo al ritmo de "Cuff it" de Beyoncé. Como secreto íntimo revelaba que "el primero nunca se olvida y más si es con una persona muy importante". Javier Calvo optaba por Anna Locking mientras que Javier Ambrossi se descantaba por Chanel Terrero. Por su lado, Alaska mencionaba a Nina y Ana Milán nombraba a Edurne.

Tras el debut de Piña volvía a salir al escenario Tiburón, que para su segunda noche elegía cantar "El fin del mundo" de La La Love You. Como secreto íntimo, Tiburón revelaba que "acostumbrado a ser un animal migratorio en las aguas de Mask singer me siento como en casa, quizás es por la ubicación o por la compañía". Para Ana Milán se trata de Antonio Banderas mientras que Alaska nombraba a Santiago Segura. Por su parte, Javier Ambrossi mencionaba a Roberto Leal y Javier Ambrossi optaba por Joaquín Sánchez.

Para acabar las actuaciones de la noche y cerrar el segundo truelo llegaba Oveja, que sorprendía con su versión de "Let me out" de Dover. Como secreto íntimo aseguraba que "a la vecina se le cotillea desde el visillo, pero ahora desde las redes me camuflo con mi piel de cordero". Para Javier Ambrossi se trata de Gemma Mengual pero para Alaska es Leire Martínez mientras que Ana Milán estaba perdida y dejaba que Arturo Valls se decantara por Mireia Belmonte. Por último, Javier Calvo insistía con Amaia Montero.

María José Campanario, desenmascarada como Oveja

Tras las tres actuaciones del segundo truelo de la segunda gala de 'Mask singer' llegaba el momento de la votación y de conocer qué máscaras se salvaban y cuál sería la que tendría que revelar su identidad. Y la máscara que perdía era Oveja con lo que Piña conseguía mantenerse una semana más.

Finalmente, se desvelaba que debajo de Oveja se encontraba María José Campanario dejando a todos completamente en shock pues nadie había pensado en ella.

Todos se acuerdan de Belén Esteban tras lo visto en 'Mask singer'

Su nombre sorprendía a todos pues además cabe recordar que Belén Esteban aseguró que tenía el contrato firmado para participar en 'Mask singer 4' y finalmente la habían vetado. De modo, que podría ser que el fichaje de María José Campanario frustrara el de la princesa del pueblo.

Por si fuera poco, si la DANA no hubiera dado al traste con todo, esta entrega se habría emitido el pasado miércoles justo después de la visita de la propia colaboradora de 'Ni que fuéramos' a 'El Hormiguero'. Algo que no ha pasado desapercibido para nadie en redes sociales.

como que maria josé campanario!!! os dais cuenta de que si esto se llega a emitir la semana pasada (por la dana) hubiera coincidido con belen esteban en el hormiguero un rato antes? poesia de este país una vez mas #MaskSinger #MaskSinger3 — Natalia Sobrado (@nataliaasbrd) November 7, 2024

POR FAVOR que mañana Belén Esteban hable en "Ni Que Fuéramos Shh" acerca de la participación de la Campa en #MaskSinger3



