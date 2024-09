Belén Esteban señala su veto en Atresmedia y la jugarreta que sufrió: «Tenía que haber denunciado»

No es la primera vez que Belén Esteban se ha pronunciado sobre las muchas puertas que se le cerraron al acabar ‘Sálvame’. Pero esta vez, la princesa del pueblo ha cargado sin tapujos contra Atresmedia compartiendo la traición que sufrió por parte del grupo con todo detalle. La colaboradora de ‘Ni que fuéramos’ desveló este jueves en el espacio de Quickie cómo descubrió que estaba vetada en el grupo de San Sebastián de los Reyes cuando ya estaba todo listo para su participación en ‘Mask Singer’.

RTVE presentaba este jueves todas las novedades de su programación de la temporada con un fichaje estrella, Lara Álvarez. Y ‘Ni que fuéramos’ no tardó en enviar a Víctor Sandoval a cubrir el evento al que acudieron rostros de la cadena como Silvia Intxaurrondo, Paula González o la recién incorporada a la familia pública, Adela González. En mitad de la conexión, la de Paracuellos tuvo un arranque de sinceridad con sus compañeros.

Belén Esteban recuerda su veto en Antena 3: «Tenía las máscaras y me lo quitaron»

«Qué bien que en Televisión Española a Víctor no le cierren las puertas, pueda preguntar con libertad… Y qué bonito que la gente de la profesión nos tenga cariño», reflexionó Belén Esteban al ver la buena acogida de su compañero en las instalaciones de la corporación pública. Fue entonces cuando retomó el tema de los vetos a los que tanto ella como el equipo de Quickie se habían enfrentado desde su sonada salida de las tardes de Telecinco.

Belén Esteban en ‘Ni que fuéramos’

La compañera de Lydia Lozano no dudó en señalar a quiénes le habían cerrado las puertas por completo. «Me gusta porque a unos trabajadores como nosotros nos han vetado en dos cadenas de televisión: Atresmedia y Mediaset», sentenció Belén antes de explicar cómo se enteró de que era persona ‘non grata’ en el grupo de Antena 3. A mí, un cámara de Sonsoles, en el funeral de la madre de Joaquín Torres, vino y me dijo: ‘Belén, no puedo grabar’. Y llegó Terelu y le preguntaron. Y tenía las máscaras y me lo quitaron» explicó.

Esto último hace referencia a su fichaje por ‘Mask Singer’, el cual acabó desechándose. «En Antena 3 me cogieron para ‘Mask Singer’ y, con el contrato firmado y el disfraz ya hecho, me dijeron que no. No denuncié porque soy una buena persona, pero tenía que haberlo hecho», comentó Belén Esteban en su última entrevista para la revista Semana.

«Me llamaron, yo no llamé»

«Yo creo que todo es un tema político. Lo tengo más claro que el agua», sentenció sobre la muchas puertas que se le cerraron durante su pausa laboral previa a ‘Ni que fuéramos’. Y aunque este jueves tuvo buenas palabras para TVE, en su día también denunció el veto por parte de la antigua presidenta interina de la corporación. «Me llamaron de TVE, yo no llamé, para ser jurado de un programa de baile con unas condiciones muy buenas. Hice la prueba de vestuario y todo; estaba muy emocionada», aseguró en Semana.

«El 20 de julio recibo una llamada y me dicen que no lo hago, que no me quiere la que entonces era presidenta de TVE. Y yo no había hablado nunca con esa señora», destapó en su día Belén Esteban, dejando claro que más allá de volver en el plató de Quickie, en su caso y en el de algunos compañeros no ha sido fácil reinventarse después de 14 años al frente de ‘Sálvame’.