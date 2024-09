Aída Nízar la lía en directo en ‘Ni que fuéramos’ y la policía corta la conexión: «Me han agredido»

Después de que ya tuviera problemas en el pasado como reportera en ‘Sálvame’, este miércoles Aída Nízar se enfrentaba a su primer trabajo como corresponsal en ‘Ni que fuéramos’. La ex-concursante de ‘GH 5’ se desplazaba hasta Sanlúcar de Barrameda para investigar sobre el caso en el que se ha visto envuelto Manu Tenorio.

El cantante ha denunciado públicamente que un matrimonio lleva residiendo un año en su vivienda en una urbanización sin pagar el alquiler. Un caso de inquiokupación que ha dado el salto a todos los medios de comunicación.

Y este primer trabajo de Aída Nízar como reportera de ‘Ni que fuéramos’ ha sido de todo menos tranquilo. Y es que el nuevo fichaje del programa que presenta María Patiño en TEN y en Canal Quickie ha asegurado que los vecinos le han recibido de forma poco amistosa pues apoyan a los llamados ‘inquiokupas’.

«El calvario que está viviendo Manu Tenorio le puede pasar a cualquiera de ustedes», empieza relatando Aída Nízar en el reportaje. «No tienes derecho a estar aquí», le advertían. Y de repente, alguien le arrojaban agua y gasolina con una manguera según explicaban desde el programa. «Deja de grabar, ¡a mamarla!», le decía una señora.

Primer reportaje de Aida Nízar para #NiQueFuéramos11S y ya ha tenido que acudir hasta la policía



ME ESTOY MEANDO 🤣🤣🤣pic.twitter.com/Kt56rCP8PW — ⚪️⚫️• TodoSalseO • (@TodoSalseos) September 11, 2024

Tras lo sucedido, Aída Nízar no dudaba en recurrir a la policía y denunciar lo que le habían hecho los vecinos de la urbanización en la que Manu Tenorio tiene una vivienda. «Me han recibido rociada de lejía. Me han rociado con una manguera, me han escupido… ¿Y todo por qué? Porque esta comuna está a favor de los inquiokupas que están en la casa de Manu Tenorio», aseveraba la reportera de ‘Ni que fuéramos’.

Pero después, al conectar en directo con Aída Nízar se volvía a producir otro enfrentamiento entre la presidenta de la comunidad y la reportera. Al ver que la tensión iba en aumento, María Patiño pedía cortar la conexión. «Aída no, ¡Aída ya! Esta situación se puede ir de las manos, cortad la conexión», pedía la presentadora al ver que se iba la situación de las manos.

La mujer le dice a Aida Nizar: “que vengo de urgencias”. Deberían tener un límite. #NiQueFuéramos11S pic.twitter.com/HSJ9SkbRls — 𝒶 killjoy ྀི 🇦🇽🇸🇪🇳🇴 (@akillj0y) September 11, 2024

La policía interviene y obliga a cortar la conexión de Aída Nízar

Tras ver la actitud de Aída Nízar, todos se echaban encima de ella y cuestionaban sus formas. «María deberías tener un poco de empatía, que desde el sofá es muy fácil opinar. Nosotros hemos ido con total tranquilidad a un restaurante», destacaba Aída. «Aída, creo que te equivocas. Desconozco lo que está pasando, conozco lo que es ser reportera durante muchos años, en ningún momento he intentado despreciar tu trabajo, solo he intentado que no se vaya de las manos una situación que te puede perjudicar a ti y al programa, lo he intentado hacer de buena fe», sostenía la presentadora.

En pleno directo, volvía a aparecer la policía y Aía Nízar pedía cortar la conexión para poder hablar con los agentes que habían acudido para ver lo que había sucedido entre ella y algunos vecinos.