El subdirector de 'La familia de la tele' admite cómo viven desde dentro las audiencias: "No está siendo un camino fácil"

César Toral, popularmente conocido como 'Escaleto', regresó hace unos meses a la televisión tras haberle diagnosticado un cáncer. Su vuelta fue muy celebrada por los espectadores y colaboradores de 'Ni que fuéramos', algunos de los cuales, como Belén Esteban, no pudieron reprimir las lágrimas, prueba manifiesta del cariño que le tienen.

Ya recuperado, 'Escaleto' se enfrenta ahora a un gran "desafío", tal y como lo define él mismo, ya que es el subdirector de 'La familia de la tele', el nuevo programa vespertino de La 1 de TVE. En una entrevista concedida a Tribuna Valladolid, el vallisoletano explica cómo se enfrenta a las críticas y cómo está llevando los flojos datos de audiencia que está cosechando el magacín.

El joven está encantado con el hecho de que le paren por la calle, aunque reconoce que "yo no soy Belén Esteban ni Kiko Matamoros, pero en ciertos entornos, en los que me movía, me reconocían". Además, confiesa que durante los años de 'Sálvame', "fui más consciente de la fama. Incluso, en algún restaurante, han llegado a darme mesa sin tener reserva por ser quien era. No había hueco y me lo hacían. ¡Ni que fuera Jackie Kennedy!".

"Ahora lo noto mucho menos. Llevo mucho tiempo sin aparecer delante de cámara. Y cuando lo he hecho ha sido en espacios más pequeñitos, como 'Ni que fuéramos', que tenía menos audiencia. Por lo que es posible que haya mucha gente que se haya olvidado de mí", asegura 'Escaleto'.

'Escaleto' recuerda sus inicios en 'Sálvame'

Escaleto en 'Ni que fuéramos'.

A la pregunta de con cuál programa entre 'Sálvame', 'Ni que fuéramos' y 'La familia de la tele' se queda, él es incapaz de elegir: "Todos me han aportado grandes experiencias a mi vida. Comencé en 'Sálvame', como becario. Y es en el que más tiempo he pasado trabajando. Desde el año que comenzó hasta casi su final de emisión. Todo lo que se de televisión lo aprendí en 'Sálvame'. Hice todo lo que se puede hacer en un programa. En doce años te da tiempo a aprender muchísimo. He sido redactor de vídeos, guionista de varias secciones, guionista de plató… Era un programa tan variopinto que había cabida para cualquier cosa. Todo encajaba".

Respecto a la "etapa de 'Ni que fuéramos Shhh', 'Escaleto' reconoce que "también fue muy bonita porque aprendimos a hacer entretenimiento y televisión sin apenas medios. Un presupuesto muy ajustado, un par de cámaras y un pisito en el que grabar… Tuvimos que cambiar el chip. Pero logramos hacer un programa muy divertido con muy poco".

Por último, en esta etapa actual en 'La familia de la tele', su subdirector confiesa que "estoy viviendo un cambio brutal. Hemos vuelto a la televisión a lo grande y no está siendo un camino fácil. Hay que acostumbrarse de nuevo. Es el programa sobre el que menos puedo hablar porque llevamos muy poco tiempo. Solo un mes".

El subdirector de 'La familia de la tele' sobre las críticas: "Intento no leerlas"

'Escaleto' también se pronuncia en esta entrevista sobre las feroces críticas que están recibiendo desde que irrumpieron en la cadena pública, así como sobre los flojos datos de audiencia que están cosechando cada tarde. Él reconoce que intenta "no leer mucho esas críticas para no sentir que tengo una mirada tan potente puesta sobre mi trabajo. Hay un gran sector que nos mira con lupa y que celebra cada equivocación que tenemos. Pero mi día a día es tan intenso que no me deja hacer otra cosa que centrarme en mí mismo y en hacer bien mi tarea. No me dejo influenciar".

Y aunque reconoce que "todo el mundo tiene derecho a opinar", confiesa que no deja que esas opiniones le afecten: "Lo que me preocupa es sacar adelante mi trabajo. Nos gustaría tener más audiencia, es cierto. Pero estamos trabajando en ello. Estamos focalizando y remando para que así sea". Además, asegura que lo que ellos hacen no es telebasura: "Para mí basura es contar bulos o ser mal profesional. Yo trabajo haciendo entretenimiento. El objetivo que tenemos es que la gente disfrute de un programa, se divierta. Somos gamberros y nos gusta. Jamás consideraría que hagamos telebasura. Es humor".

A la pregunta de qué mejoras cree que pueda necesitar 'La familia de la tele', 'Escaleto' es contundente: "Si tuviéramos la barita mágica lo sabríamos. Cuando no obtienes la audiencia esperada, reflexionas y te preguntas el porqué. Como no tenemos, todavía, la fórmula, no la hemos aplicado. Quizá necesitamos tiempo para engrasar nuestra maquinaria y que este producto funcione. Los comienzos siempre son complicados. Nosotros nos estamos adaptando", sentencia.