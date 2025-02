Escaleto anuncia que un cáncer es la causa de su desaparición en 'Ni que fuéramos (Sálvame)'

Desde hace unos meses, la audiencia de 'Ni que fuéramos' no ha parado de preguntar por César Toral, más conocido como Escaleto, uno de los miembros del equipo del programa y quién se hacía cargo de llevar las redes y presentar el programa durante las publicidades debido a su sorprendente desaparición. Y por fin este jueves, el redactor ha reaparecido.

"Sabéis que ha estado siete meses fuera, hoy vuelve al pisito y quiere contar el motivo de su ausencia y quiere compartirlo con todos, con la audiencia y con vosotros y que le preguntéis todo lo que queráis saber sobre su ausencia", avanzaba David Valldeperas al empezar el programa.

"Que esté aquí es una buena noticia, a mí me ha sorprendido su fuerza y entereza de estos meses, me ha sorprendido para mí", reconocía María Patiño. "Yo estoy muy emocionada, creo que tiene una entrevista buenísima, y estoy contentísima porque es un buen tipo y Escaleto creo que cuando faltó se notaba", apuntaba por su parte Belén Esteban. Y Kiko Matamoros se ha mostrado encantado con su vuelta porque "es un buen tipo". "Me alegro de que haya podido superar sus circunstancias", añadía el colaborador.

Finalmente, eran las 18:30 horas cuando Escaleto reaparecía en 'Ni que fuéramos'. De primeras, el guionista y colaborador del programa tiraba de humor. "Llevaba unos días haciendo cosas en casa, pero hoy es mi primer día en el pisito. No he tenido un hijo por gestación subrogada, no me ha secuestrado Javier de Hoyos en un sótano, no me han echado", comentaba haciendo referencia a las teorías que se habían comentado sobre su desaparición.

"Lo que ha pasado ha sido mucho más simple y llano que le pasa a mucha gente que tiene seis letras que es cáncer", aseguraba rompiéndose costándole volver a retomar la conversación. "Del cual hoy puedo decir que de momento estoy recuperado, lo cual está guay", aclaraba volviendo a tirar de la ironía diciendo que le daba miedo que este momento fuera minuto de plomo por aburrir a la audiencia.

Escaleto había estado desaparecido ya que ha padecido un cáncer, estoy totalmente roto💔#NQFS20F pic.twitter.com/0OhEhFGXcy — 🫶🏼 (@realitysdetv) February 20, 2025

Escaleto regresa a 'Ni que fuéramos' y habla del cáncer que le diagnosticaron

Tras ello, Escaleto relataba cómo empezó a sospechar que le pasaba algo. "Yo estaba un día en la ducha y de repente en un testículo me noté como hinchado y no le di nada de importancia porque no soy nada hipocondriaco. Estábamos además con la vorágine de que estábamos aquí con el trabajo. Pero a los X días me lo volvía notar y como iba a más pensé que tenía que mirármelo pero no pensaba que fuera a ser cáncer, en ningún momento se me pasó por la cabeza. Fui a mi médico, me dijo que me tenía que hacer una ecografía que tardó mes y medio. Estoy encantado con la sanidad pública, un beso a la Fundación Jiménez Díaz. Ojalá invirtamos más pasta en la sanidad, tirón de orejas a quién corresponda", relataba y haciendo una crítica a la gestión de la sanidad pública.

"Me hago la ecografía y al día siguiente de la fashion en directo me llega el informe y dije ya lo veré. En una publi vi el informe y mi vista se fue a algo que ponía detectada una masa sospechosa de malignidad, que yo pensé que parecía una manifestación de nazis. Me quedé con eso y ya vi que buena pinta no tenía. Luego tuve que entrar en directo, yo estaba sin saber lo que estaba diciendo y cuando acabó el programa le dije a Isa que me llevara a urgencias porque necesitaba que alguien me leyera el informe y la persona que me atendió me dijo que efectivamente eso que me han visto puede ser algo maligno", proseguía contando.

"Me operaron, analizaron el tumor y una vez analizado me dijeron que era un cáncer con muy buen pronóstico. Cada caso es particular y en el mío me dijeron que tenía que darme sesiones de quimio. Ha ido muy bien, porque estaba muy localizado", concluía Escaleto haciendo también un llamamiento a todos los 'quickers' para que se toquen los testículos a menudo.