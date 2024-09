Belén Esteban suelta como se enteró del infarto de Jesulín de Ubrique y sorprende su reacción

Este domingo saltaban todas las alarmas en torno al estado de salud de Jesulín de Ubrique. Era ‘La Razón’ el que daba la noticia: el torero había tenido que ser ingresado de urgencia en un hospital malagueño a consecuencia de un microinfarto.

El diestro se encontraba pasando unos días de vacaciones junto a su mujer, María José Campanario, en el Rincón de la Victoria (Málaga), cuando comenzó a sentirse mal. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Así lo ha reconocido él mismo en sus primeras declaraciones tras lo ocurrido.

Pero los que muchos esperaban era la reacción de Belén Esteban. Y ha sido este lunes, 9 de septiembre, en ‘Ni que fuéramos’ donde ha explicado cómo se enteró de la noticia. «Estaba con mi marido y unos amigos comiendo y me diste la noticia tú (María Patiño) sobre las 14:00. Tengo que ser sincera y tengo que decir que me asusté«, ha reconocido la colaboradora.

Belén Esteban tras el susto de salud de Jesulín: «Espero que se recupere»

«No llamé a nadie, solo a la persona que tengo que llamar porque es su padre y porque no tiene tres hijos, tiene cuatro. Le puse un mensaje porque hay un cambio de horario enorme. No quería que se enterara por redes sociales, que la noticia era trending topic. No quería que se asustara», ha explicado la ex de Jesulín de Ubrique.

Además, ha dejado claro que «le deseo que esté bien, que se recupere. Está haciéndolo todo bien, yendo al médico y haciéndose pruebas. Entiendo que se asustara con el dolor en el pecho porque siempre piensas en lo peor. Él no es una persona que esté acostumbrado a ir al hospital, solo cuando el accidente y las cogidas en la plaza. Siempre fue muy sano».

Por otro lado, comprende que «no quisiera que su familia se enterara para que no sufrieran. Yo lo entiendo, que no quisiera decirle ‘María José, tengo un dolor en el pecho’. No la quería asustar. No me extraña que quisiera llamar a su compadre y que no avisara a su mujer para no preocuparla. Él nunca va solo, siempre está con alguien. Yo sí llamaría a mi marido, pero cada persona es un mundo. Qué susto se llevaría después cuando la llamaran de la clínica».

La exigencia de Belén Esteban a los medios sobre su hija

Belén Esteban ha querido dejar claro que, por muchas polémicas que haya tenido con Jesulín de Ubrique a lo largo de los años, hay algo mucho más importante, que es la hija que tienen en común. «Yo no tengo ninguna relación con nadie de ellos ni creo que la vayamos a tener ya en la vida. Pero cuando me lo dijiste pues la verdad que me asusté y lo que quiero es que se ponga bien. Una cosa no quita la otra», ha reconocido.

«Deseo que todo salga bien. No tengo ni idea pero lo digo de corazón. No quiero que le pase nada. Tiene a su mujer y cuatro criaturas. Eso es lo importante. No quiero ser portavoz de nada, me preguntáis en mi programa y contesto. Hice lo que tenía que hacer y ya está», ha añadido. Además, se ha mostrado muy enfadado por el hecho de que algunos medios hayan publicado algunas doto de su hija Andrea: «Es anónima, así que ya la estáis borrando».

Primeras palabras de Jesulín de Ubrique tras lo ocurrido

Una vez superado el susto, Jesulín de Ubrique ha concedido unas declaraciones al programa ‘Vamos a ver’, donde ha relatado cómo sucedió todo: «Me trasladaron al Carlos Haya y como no entiendo qué podía pasar, llamamos al cardiólogo para que me haga todo tipo de pruebas y ver lo que había pasado. No sé qué es lo que me ha pasado».

«Algo raro ha tenido que ser porque la presión que tenía, el dolor que empezó desde que me empecé a sentir mal desde la diez de la noche, y a las tres y media no podía más… Era un dolor. Voy al hospital y me van a hacer distintas pruebas. No sé con qué me voy a encontrar. No le doy una explicación», asegura el torero, dejando claro que «soy una persona tranquila, no sé el detonante cuál ha podido ser. Por eso me voy a poner en manos de los especialistas para que me ayuden y me den un diagnóstico y si hay algún problema poder solucionarlo».

«Mi madre, mis hijos, mis hermanos están preocupados. Me levanté a las 3 solo y me fui con mi compadre al centro de salud, ahí me trasladaron al hospital, y nadie sabía donde estaba. No fui con María José porque no quise dar el susto a nadie. Pensaba que si era algo muscular, voy al centro de salud y me voy a casa otra vez», concluye Jesulín de Ubrique.