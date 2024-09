Belén Esteban dice ‘hasta aquí’ a María Patiño por lo que sucede en el nuevo ‘Sálvame’: «Se acabó»

Belén Esteban fue la primera de sus compañeros en estrenarse en la nueva sección de cocina de ‘Ni que fuéramos’ este viernes. Una vez la colaboradora de Quickie terminó de cocinar el plato de ensalada campera, llegó el momento del juicio de sus compañeros y las palabras de María Patiño no le sentaron demasiado bien. La de Paracuellos terminó estallando contra la presentadora por la dureza con la que había juzgado su primera creación.

Este viernes, el programa de Quickie estaba de estreno con la primera entrega de la nueva sección ‘Las recetas de Belén’. Con la princesa del pueblo metida de lleno en la cocina, la emisión transcurrió mientras la colaboradora preparaba el primer plato de la temporada. Y el proceso estuvo lleno de tensión, pues las patatas parecían no terminar de cocerse.

Una vez las sacó del fuego, Belén Esteban acercó el plato a sus compañeros de programa entusiasmada. «No tienen muy buena pinta», sentenció María Patiño nada más ver el aspecto de las patatas. Poco después se sumaba el resto de colaboradores, que recriminaban a la de Paracuellos no haber escogido el tipo de patatas adecuado. Ante esto, la cocinera terminó protagonizando una escena de gran tensión en directo.

Belén Esteban no soporta las críticas en ‘Ni que fuéramos’: «No cocino más»

Belén Esteban y María Patiño en ‘Ni que fuéramos’

«Me estoy agobiando. No quiero hablar más, no cocino más. Se acabó. A ver si te piensas que mi marido está desnutrido», sentenció la princesa del pueblo muy dolida con la presentadora y sus compañeros. Mientras la chef por excelencia de ‘Ni que fuéramos’ recriminaba al programa no haber tenido tiempo suficiente, al puro estilo ‘Masterchef’, María Patiño aclaró que el problema con el resultado final había sido únicamente suyo.

Completamente fuera de sí, Belén Esteban continuó quejándose a la presentadora del espacio de Quckie. «Vamos a ver, María. Sé cómo van los botones de inducción, pero la patata se tiene que cocer por fuera y por dentro», espetó la televisiva. «¿Tú sabes lo dura que es una patata?», insistió Belén. «¿Por qué se te han roto?», preguntó la presentadora incrédula para frenar la lluvia de reproches que estaba sufriendo en pleno directo.

«No hay patatas, las has reventado»

«Porque al ponerlo a mucha velocidad para que se hicieran antes… tú no ves que hemos perdido el tiempo», aclaraba la colaboradora. «Velocidad, no, querrás decir temperatura…», le corregía entonces María Patiño, mientras su compañera seguía intentando justificarse. «Le he dado al 14 para que la patata se hiciera antes», aclaraba Esteban, acabando con la paciencia de la presentadora.

«Se acabó, no hay patatas. Las has reventado», terminó sentenciando María Patiño mientras Belén Esteban lanzaba una dura advertencia tras lo vivido en el estreno de su sección culinaria. «No cocino más, te lo digo. Te lo juro. El disgusto que yo tengo», insistió la colaboradora de Quickie, cuyo plato de ensalada campera recibiría más tarde una valoración de diez por parte de la presentadora.