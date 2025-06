Ares Teixidó destapa el 'tongo' en su expulsión contra Belén Esteban en 'GH VIP': "A nadie le cuadra"

Han pasado más de diez años desde que Belén Esteban se proclamó como la ganadora de la tercera edición de 'GH VIP', y Ares Teixidó fue uno de los peones sacrificados en su camino hasta la final. La reportera midió fuerzas con la de Paracuellos en una ajustadísima nominación que se tradujo en su expulsión. Pero una década después, la catalana ha roto su silencio para explicar qué ocurrió verdaderamente en el reality de Telecinco.

Durante su visita al pódcast 'Dos gays y un hetero', la hasta ahora reportera de 'La familia de la tele' no dudó en sincerarse sobre su batalla televisiva con la princesa del pueblo. "A mí me expulsaron con un 51% frente a ella, la ganadora de la edición, y a día de hoy a nadie le cuadra eso", comenzó explicando la periodista, que formó bando en la casa de Guadalix de la Sierra contra Belén Esteban entre otros.

Así, Ares Teixidó explicó a los presentadores del espacio como muchos de sus seguidores, familiares y amigos habían remado con fuerza para asegurar su permanencia en la casa pero los votos nunca llegaron a contabilizarse. "Les decía que el mensaje no ha llegado o no ha sido contabilizado, algo así. Tengo aún los pantallazos y los mensajes", recordó la comunicadora, que asegura no permitiría una situación así si volviese a un concurso.

"A día de hoy si me volviese a encontrar algo así... iría a los juzgados. No lo he dicho nunca pero...", aseguró la reportera, señalando la supuesta pantomima que el reality de Telecinco vendió a la audiencia en el recuento de los votos. "El notario también apareció. ¿Pero sabes dónde también había aparecido? En una web de actores, tan mono él", desveló la televisiva.

Ares Teixidó recuerda así la que fue una de sus últimos grandes proyectos en Telecinco antes de desvincularse de Mediaset España y comenzar a trabajar en otras cadenas. Actualmente, el destino la había vuelto a juntar con Belén Esteban en 'La familia de la tele', donde intervenía como reportera desde Barcelona. Sin embargo, esa aventura ha sido igual de fugaz que su paso por la casa de 'Gran Hermano', ya que el magacín de La 1 se despide para siempre este miércoles 18 de junio.