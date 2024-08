Lara Álvarez habla abiertamente de su cambio de registro en TVE tras dejar Mediaset

Tras dar por finiquitada su etapa en Mediaset, Lara Álvarez se encuentra en un excelente momento profesional. La asturiana acaba de fichar por TVE para presentar su nuevo programa, ‘La Conexión’. Se trata de un innovador concurso producido por Satisfacción Iberia y que se estrenará próximamente en prime time.

La que fuera presentadora de ‘Supervivientes’ ha adelantado en ‘Yotele‘ algunas pinceladas de ‘La Conexión’. «Es una apuesta de cambio de registro, de un punto y seguido en mi carrera. Es un formato maduro, de apuesta personal, de intentar encontrar una nueva Lara en un nuevo espacio y una nueva manera de conectar con los espectadores que tanto cariño me han regalado durante estos años de profesión», explica.

Lara Álvarez está muy ilusionada con este nuevo reto televisivo: «Es un concurso que creo que la gente va a jugar muy bien desde casa porque también es muy visual. Es novedoso porque no solo contamos con una parte de cultura pura y dura, sino también de recuerdos de la tele, de nuestro pasado.

La comunicadora añade que «vuelve a ser un poco la tele que a mí me unía con mi familia y que siempre quise hacer. Esa tele familiar, entretenida y que te deja esa sensación de apagar la tele con un ‘Qué buen rato hemos echado, qué buen rato hemos compartido. Mira cuántas cosas he aprendido hoy divirtiéndome’. Es un poquito ese poso cultural entretenido que yo recuerdo de ver con mi abuela y con mis padres cuando era más pequeña y que me apetecía mucho hacer».

Lara Álvarez, entusiasmada con su nuevo concurso en TVE

La periodista también explica que ‘La conexión’ es un concurso al que podrá jugar todo el mundo desde sus casas: «No es un concurso complicado de entender, ni mucho menos. La mecánica es muy sencilla. Además, como tiene el apoyo visual de la realidad aumentada, es muy fácil de seguir y tiene una mecánica que tú desde casa vas a sentirte un concursante más. Entonces, es verdad que tiene distintos niveles de preguntas. Pero en ningún momento nadie se va a sentir fuera, ni el que sabe muchísimo de cultura general, ni el que quizá tiene menos conocimientos. Porque tocamos temas muy variados como música, viajes, comida, gastronomía, moda, televisión…».

Según Lara Álvarez, «lo más curioso de este programa, y lo más laborioso, desde mi punto de vista, ha sido conectar todo. Desde que empieza hasta que termina, todas las respuestas están conectadas. Todo tiene un sentido. Al final tendremos la gran ronda final, de la cual, del centro de la conexión, sale un árbol enorme en 3D con todas las respuestas que se han dado durante el programa. Y el concursante tiene que adivinar la palabra, concepto o idea que estamos buscando esa noche. Es divertidísimo», concluye.