El futuro de 'Mask Singer' se aclara en Antena 3 tras esta determinación sobre su quinta edición

Han pasado casi dos meses desde que Antena 3 emitió la gran final de la cuarta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' en la que Abraham Mateo se alzó con la victoria. Pero los fans del programa que presenta Arturo Valls están de enhorabuena con la decisión que ha tomado Atresmedia.

Así, según avanza El Confi TV, Atresmedia ha decidido renovar los derechos y apostar por una quinta edición de 'Mask singer: adivina quién canta' a pesar de que la cuarta edición sufrió un bajón en sus audiencias.

Por el momento, no hay fecha para las grabaciones de la nueva edición de 'Mask singer'. Así, no está decidido si se producirán durante el primer semestre del 2025 o se pospondrán hasta el segundo semestre. Y es que Antena 3 cuenta con una gran cartera de formatos, por lo que no tiene apenas huecos para poder emitir todos sus programas.

En este sentido, cabe recordar que la cuarta edición de 'Mask singer' se grabó en octubre de 2023 y no se estrenó hasta un año después. Un retraso que hizo que el formato descansara en la parrilla de Atresmedia hasta 15 meses. Un parón que no le favoreció pues aunque el programa de Arturo Valls fue líder perdió audiencia.

'Mask singer' tendrá quinta edición en Antena 3

La cuarta edición de 'Mask singer' arrancó con un esperanzador 14,7% y 1.051.000 espectadores. Sin embargo, no volvió a conseguir superar el millón de espectadores hasta la gran final. Asimismo, en su tercera semana anotó mínimo histórico con un 11,9%. Finalmente, el programa producido por Fremantle cerró la edición con una media del 13,7% y 977.000 espectadores siendo su temporada menos vista. Un bajón en audiencias al que sin duda afectó de lleno la decisión de Antena 3 de alargar 'El Hormiguero' y no arrancar 'Mask singer' hasta pasadas las 23:15 horas.

Por el momento, no está cerrado, pero se espera que Arturo Valls se mantenga como maestro de ceremonias. Cabe recordar que el presentador ha fichado por TVE para presentar 'That's my jam', no obstante su relación con Atresmedia es extraordinaria a pesar de no tener contrato en exclusiva. Es más, el presentador volverá a ponerse al frente de 'El 1%', que ha renovado por una segunda temporada.

También es una incógnita lo que pasará con la mesa de investigadores pues en todas las ediciones ha habido cambios manteniéndose solo Los Javis como fijos. Hay que recordar que en la cuarta edición los investigadores fueron Javier Calvo, Javier Ambrossi, Alaska y Ana Milán.