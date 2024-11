Bárbara Rey toma acciones legales contra Mediaset y señala su "objetivo" tras cancelar 'Sálvame'

Desde que hace casi un año Ángel Cristo Jr. se sentara por primera vez en el plató de '¡De Viernes!' mucho se ha hablado de las demandas que iba a interponer Bárbara Rey contra su hijo y contra programas, productoras y colaboradores.

Pues bien, este jueves Informalia avanza que además de demandar a su hijo, Bárbara Rey ha interpuesto varias demandas contra Mediaset y tres de las productoras de formatos de la cadena: Mandarina ('De Viernes'), Cuarzo Producciones ('Así es la vida' y 'Supervivientes') y Unicorn Content ('Vamos a ver', 'TardeAR' y 'Fiesta') así como a varios colaboradores por lo que dijeron de su relación con el rey y su supuesto chantaje.

Para Bárbara Rey, lo que ha hecho Mediaset con ella en este último año es "una cacería mediática". Para la ex vedette, el grupo con sede en Fuencarral la habría utilizado para tratar de relanzar las audiencias tras el fin de 'Sálvame'. Además no duda en decir que lo que buscan es haber provocado que Antena 3 no pudiera renovar 'Cristo y rey' tras su gran éxito.

Según afirma el citado medio entre los tertulianos demandados por la madre de Sofía Cristo está Alessandro Lequio. Además asegura que Bárbara Rey pide más de un millón de euros de indemnización por el daño que le han proferido y por haber atentado contra el derecho al honor y la intimidad.

Tal y como recogen en dicho medio, Bárbara considera que en muchos de los programas de Mediaset "se han servido informaciones falsas, insidias infamantes y vejaciones que atentan gravemente contra el honor, la intimidad y la propia imagen de la Sra. García con el único objetivo de tratar de recuperar la hegemonía televisiva que habían perdido desde la cancelación de su buque insignia, el programa Sálvame, y volver a alcanzar los índices de audiencia que ya solo estaban al alcance de la competencia".

La demanda de Bárbara Rey a su hijo y Mediaset por lo visto en 'De Viernes'

Asimismo, la defensa de Bárbara Rey argumenta que Telecinco necesitaba un gancho "para atraer audiencia" con su nuevo formato para la noche de los viernes en clara alusión a 'De Viernes', que cabe recordar que en su estreno contó con la entrevista bomba de su hijo. Según Bárbara, "contraviniendo su voluntad, su hijo mostró el contenido de unas fotografías que le había realizado junto al rey emérito mientras relataba distintos episodios relacionados con supuestos chantajes de esta al ex jefe del Estado". Además, siempre siendo fieles a la demanda, la ex vedette dice que "la descripción de esas imágenes que se llevó a cabo por los demandados no se corresponde con la realidad y que lejos de retratar escenas de contenido sexual o erótico, únicamente reflejan situaciones cotidianas entre Bárbara y el rey Emérito".

Por si fuera poco, la ex vedette refleja en su escrito, dirigido al juez, que la publicación de estas fotografías le "ha provocado una angustia y desasosiego de tal envergadura que se ha visto en la necesidad de solicitar asistencia psicológica y psiquiátrica para tratar los graves trastornos que esta intromisión ilegítima le está ocasionando por lo que necesita el amparo del juzgado".

Asimismo, dedican un apartado en la demanda a denunciar cómo en los programas se ha permitido banalizar con la violencia de género. "Se vulnera la Ley General de Publicidad, la protección a la mujer para evitar la violencia machista y que debe estar presente no sólo en la publicidad sino en todos los contenidos televisivos, que deben inculcar a la población el respeto por los demás, y sobre todo, por la mujer. Es inadmisible que por parte de los programas de televisión denunciados se permita la difusión de manifestaciones que justifican el maltrato y la violencia de género y que se permitan por parte del Sr. Cristo comentarios y manifestaciones que defienden y justifican la violencia de género que su padre ejerció frente a su madre, utilizando de forma discriminatoria o vejatoria la imagen de la mujer", sentencian.