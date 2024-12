Sale a la luz la exigencia que puso Bárbara Rey para su fichaje y que Telecinco rechazó

Bárbara Rey ha llegado a un acuerdo con Mediaset España después de haber denunciado a Telecinco, así como a varias productoras y colaboradores. Lo hará para responder a su hijo, Ángel Cristo Jr., y a todas las polémicas relativas a su relación con el rey emérito, Juan Carlos de Borbón.

Será el próximo lunes, 9 de diciembre, cuando la vedette protagonice un programa especial en prime time. Según adelantó este martes Kiko Hernández en 'Ni que fuéramos', Bárbara Rey habría firmado un contrato de cadena de 500.000 euros, el mismo que en su día cerró Isabel Pantoja.

Y no solo eso sino que, además, la madre de Sofía Cristo se llevaría este medio millón de euros y el caché por sus participaciones en entrevistas, especiales, debates o incluso en realities. Además, según asegura el colaborador, en el contrato ha cerrado el fichaje de Sofia Cristo por otros 300.000 euros. Se especula que Bárbara y sus dos hijos podrían ser el bombazo de 'GH Dúo 3', que arrancará en enero en Telecinco.

La exigencia de Bárbara Rey que Telecinco ha rechazado

Pero lejos de quedarse ahí, Kiko Hernández desveló también que hubo un punto de inflexión en la negociación el pasado lunes. Y es que, al parecer, Bárbara Rey pidió el veto de su hijo y no coincidir con él en ningún programa. Sin embargo, los altos cargos de Mediaset se plantaron ante semejante exigencia, por lo que ella acabó aceptando.

"Pone otra condición, no quiero que mi hijo vuelva a Telecinco y por supuesto no me quiero cruzar nunca con mi hijo en Mediaset y le dicen que aceptan todo menos eso. Entonces Bárbara se levanta, sale del despacho y tiene una conversación durante 20 minutos con su abogado, vuelve y acepta y firma el contrato y traga que su hijo siga en Telecinco. Pero es que es más, la entrevista de Bárbara es el día 9 y el día 13 de diciembre Ángel Cristo se sienta en De Viernes para contestar a su madre", explicaba Kiko Hernández.

El especial protagonizado por la vedette en el prime time de Telecinco será presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona. La artista murciana concederá una entrevista inédita en la que relatará todos los detalles del peor año de su vida, marcado por la publicación de sus fotos privadas con Juan Carlos I y la guerra con su hijo, Ángel Cristo.