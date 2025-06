Escassi hace oídos sordos a 'Supervivientes' y mantiene sus graves acusaciones sobre Montoya: "Nunca miento"

Álvaro Muñoz Escassi ha sido uno de los invitados este 27 de junio en '¡De viernes!'. El jinete se ha vuelto a reafirmar en sus graves acusaciones que lanzó sobre Montoya en 'Supervivientes', al que acusó de tener una actitud agresiva, e incluso violenta, con Anita Williams.

"Firmamos un contrato de respeto, de educación y de no pasar ciertos límites, y si se ponen todos los vídeos, se podrá ver que eso no se ha llevado a cabo", aseguró el segundo clasificado de 'Supervivientes 2025'. De esta forma, insiste en su versión de los hechos, dejando claro que el programa no emitió el vídeo completo de ese tenso momento que, según él, se vivió en Honduras.

La tensión estalló después de que Montoya fuese acusado por sus compañeros de no colaborar en las tareas del campamento. Una discusión que, según Escassi, "rebasó todos los límites". "Fue una situación bastante desagradable. Yo no juego con estas cosas y no tengo nada más que decir. Quieren desviar el tema, pero si ellos mismos no lo reconocen…", señalaba el empresario.

Escassi se reafirma en sus acusaciones sobre Montoya: "Yo nunca miento"

Makoke, presente en el plató de '¡De viernes!', y testigo de ese momento en la isla, respaldó las palabras de su compañero. "Viví una situación en la playa en la que pensé: 'si esto lo veo en la calle, me metería a intervenir'. No era una cosa normal, era una cosa de violencia", insistía Escassi. Para poner fin a la polémica, el programa emitió el vídeo de la discusión. En las imágenes se podía ver al sevillano muy alterado, mientras Anita intentaba calmarle, sin éxito. Aunque hubo gritos y tensión, en ningún momento se puede apreciar violencia, y mucho menos física.

Pese a esto, Escassi insiste en su versión: "Yo no metí la pata, nunca miento. Lo que yo vi, desde donde lo vi, y lo que viví, lo viví. Es mi percepción". "Es cierto que no sé lo que se estaban diciendo exactamente, pero digo lo que vi y punto. Me adapto al programa, les pido perdón y sigo adelante", añadió el jinete, poniendo así fin a una de las polémicas que más ha dado que hablar en 'Supervivientes 2025'.